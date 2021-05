Realme confirme que X7 Max 5G est en route

Realme taquine son prochain téléphone alimenté par Dimensity 1200 depuis un certain temps maintenant et aujourd’hui, nous avons la confirmation que l’appareil en question est le Realme X7 Max 5G. Le PDG de Realme Inde et Europe, Madhav Sheth, a partagé un teaser pour l’appareil sur son compte Twitter et la page de destination officielle du téléphone sur le site Web de Realme (URL mentionne X7 Max 5G) a confirmé que nous attendions effectivement le X7 Max 5G.

En regardant la conception arrière du téléphone, il y a quelques similitudes avec le Realme GT Neo qui a été dévoilé en Chine en mars. S’il ne s’agit en effet que d’un changement de marque, le X7 Max 5G devrait proposer un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra principale de 64 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 50 W.

La boîte de vente au détail du X7 Max a également réussi à fuir plus tôt ce mois-ci, révélant un écran AMOLED 120 Hz et confirmant encore une fois le chipset Dimensity 1200. Le lancement du téléphone était prévu le 4 mai avant que la deuxième vague COVID ne frappe l’Inde et n’oblige Realme à reporter le lancement.

