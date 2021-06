Realme confirme que son tout premier ordinateur portable et tablette sont à venir

Depuis le lancement de la marque en 2018, Realme a entrepris de s’imposer comme un acteur sérieux dans le domaine des smartphones, mais il semble élargir ses horizons. La toute première smartwatch et TV de la société est arrivée sur le marché l’année dernière, et la société a maintenant confirmé son intention de se développer dans deux nouveaux facteurs de forme.

À la fin de l’événement de lancement mondial de Realme GT, il a dévoilé deux nouveaux appareils, dans le Realme Book et Realme Pad. Si les noms ne le révèlent pas, ils devraient servir de premier ordinateur portable et de première tablette que Realme ait jamais fabriqués.

La société a déclaré qu’elle révélerait plus de détails dans les mois à venir, nous devrons donc nous contenter du bref aperçu d’un prototype que Realme nous a donné, pour le moment.

Des photos récemment divulguées suggèrent que le Realme Book adoptera un design de style MacBook Pro et comportera un affichage au format 3:2, qui correspond à ce que nous avons vu lors du lancement de la GT. Realme encourage également les gens à soumettre des idées pour ce qu’ils veulent voir via son site officiel.

Les détails sur le Realme Pad sont encore plus fins au sol. Il a été décrit comme un « premier dispositif de divertissement dans un design ultra-mince », mais rien d’autre n’a été révélé à l’époque. Naturellement, les prix du Realme Book et du Realme Pad n’ont pas encore été annoncés.





Le prochain Realme Pad. Image : Realme



Ces nouveaux appareils étaient cependant loin d’être les seules annonces non-smartphones lors de l’événement. Realme a également dévoilé son premier aspirateur robot, connu simplement sous le nom de TechLife Robot Vacuum. Il offre un balayage et un nettoyage intelligents guidés par LiDAR, ainsi que la prise en charge de Google Assistant/Alexa et d’une batterie de 5200 mAh.

Il commencera à un prix relativement abordable de 299 € (environ 260 £) et est disponible en pré-commande à partir du 16 juin sur le site Web de Realme et AliExpress.

La Realme Watch 2 de deuxième génération a également été lancée, aux côtés de la nouvelle Realme Watch 2 Pro. Les deux appareils partagent la même fonctionnalité de base, notamment la prise en charge de 90 modes sportifs, un moniteur de fréquence cardiaque et la détection de l’oxygène dans le sang. Les mises à niveau notables sur le modèle Pro incluent le GPS, un écran légèrement plus grand (1,75 pouces contre 1,4 pouces) et la prise en charge des notifications.

Cela se reflète dans le prix, la Watch 2 commençant à 49,99 £/54,99 €, tandis que la Watch 2 Pro coûte au moins 69,99 £/74,99 €. Les deux seront disponibles le 16 juin via le site Web Realme et Amazone.