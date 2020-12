Realme a confirmé qu’il serait l’un des premiers fabricants de smartphones au monde à utiliser la prochaine puce Qualcomm Snapdragon 888 dans son prochain smartphone phare. Cela vient juste après que Qualcomm a confirmé la nouvelle plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888. Pour le moment, Realme dit simplement que le nom de code de leur prochain téléphone phare est «Race». Le Snapdragon 888 a été confirmé lors du Snapdragon Tech Summit de Qualcomm hier soir et devrait être disponible sur les smartphones à partir du début de l’année prochaine.

«Il s’agit d’un jalon à la fois pour Realme et nos utilisateurs. Realme s’efforce de devenir un démocratiseur de la technologie 5G de nouvelle génération, libérant le potentiel de la 5G pour offrir de nouvelles expériences passionnantes aux consommateurs du monde entier. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers fabricants de smartphones à être équipés du chipset Snapdragon 888. Avec cette étape importante, nous réaffirmons notre engagement à apporter plus d’appareils 5G en Inde en 2021 », déclare Madhav Sheth, vice-président, Realme et PDG de Realme Inde et Europe.

Le Qualcomm Snapdragon 888 succède au Snapdragon 865+ en tant que plate-forme mobile phare pour les smartphones. Cela exécute le modem Qualcomm Snapdragon X60 5G de 3ème génération qui offre une compatibilité 5G globale avec la prise en charge du mmWave et du sub-6 sur toutes les principales bandes du monde entier, ainsi que la prise en charge de l’agrégation d’opérateurs 5G, multi-SIM mondiale, autonome, non-stand seul et le partage de spectre dynamique. Le moteur Qualcomm AI de 6e génération atteint désormais 26 téra opérations par seconde (TOPS). Le nouveau GPU Qualcomm Adreno ainsi que les pilotes GPU pouvant être mis à jour, le rendu avant du bureau signifie que les fréquences d’images de jeu atteindront désormais jusqu’à 144 images par seconde. Le fournisseur d’accès Qualcomm Spectra peut capturer des photos et des vidéos à 2,7 gigapixels par seconde ou environ 120 photos à une résolution de 12 MP, ce qui est jusqu’à 35% plus rapide que la génération précédente. Cependant, ce que les fabricants de smartphones activent ou n’activent pas dans leurs smartphones reste leur choix.