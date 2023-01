Realme confirme que le GT Neo 5 sera le premier téléphone à proposer une charge rapide de 240 W

Plus tôt dans la journée, Realme a dévoilé son système de charge de 240 W, le premier de l’industrie des smartphones à atteindre ce niveau de puissance. Maintenant, la société a confirmé quel téléphone sera le premier à l’utiliser – le Realme GT Neo 5.

Le téléphone lui-même est toujours secret, mais de multiples fuites nous ont donné une bonne idée de ce à quoi nous attendre. Il sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 pour les débutants. Bien qu’il soit question d’un autre GT Neo 5 avec une charge de 150 W qui utilisera le Dimensity 8200 à la place.

Quoi qu’il en soit, le téléphone comportera un appareil photo principal de 50 MP avec OIS (capteur IMX890), un ultra large de 8 MP, un assistant de 2 MP et une caméra selfie de 16 MP. L’écran doit mesurer 6,7″ avec une résolution “1,5K” (1 240 x 2 772 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, plus une gradation PWM haute fréquence (2 160 Hz).









Fuites d’images du Realme GT Neo 5

Le téléphone disposera également de pas moins de 13 capteurs de température qui surveilleront le processus de charge et arrêteront les choses si la chaleur dépasse les niveaux attendus. De plus, Realme affirme que la batterie conservera 80 % de sa capacité initiale après 1 600 cycles de charge.

Realme a déjà révélé le chargeur qui fournira les 240W de puissance. Il prend en charge à la fois le fonctionnement 20V/12A et 10V/24A et est étonnamment petit – seulement 5% plus grand que l’adaptateur 150W précédent, qui était utilisé dans le prédécesseur du téléphone, le Realme GT Neo3 (150W).

Le GT Neo 3 avec une charge de 150 W dispose d’une batterie de 4 500 mAh et lors de nos tests, il a atteint 100 % de charge en seulement 16 minutes. Il n’y a aucun mot sur la capacité de la batterie du GT Neo 5 ou sur la durée d’une charge complète.

Le Realme GT Neo 5 avec une charge de 240 W sera dévoilé le mois prochain.

Source (en chinois) | Via