Realme confirme le lancement de la série 10 en novembre

Les prochains appareils de la série 10 de Realme ont commencé à fuir beaucoup ces derniers temps, ce qui signifie que nous nous rapprochons vraiment de leur dévoilement officiel. Et bien sûr, la société a confirmé aujourd’hui que nous devrions nous attendre à ce que l’annonce se produise à un moment donné le mois prochain.

Realme a également lancé sérieusement la campagne de teasers pour la série 10, révélant que les trois points focaux ou “technologies de saut en avant” pour les appareils et pour leur gamme de prix vont être les performances, la conception et l’affichage.

Les 3 principales technologies faisant un bond en avant sont la performance, le design et l’affichage 🤓 Les avez-vous bien compris ? Et hop, le nouveau #vrai moi La série de numéros sera lancée en novembre !! Appuyez sur le 💛 si vous ne pouvez pas attendre. https://t.co/CrZLrAGPr9 – realme (@realmeglobal) 26 octobre 2022

Avec le 10 Pro+ qui devrait avoir un écran incurvé, une rareté à ce prix, la partie “affichage” est à peu près couverte. En ce qui concerne les performances, les rumeurs et les fuites passées parlaient d’un SoC Dimensity 1080 pour le 10 Pro + et d’un Helio G99 pour le 10. Au cas où vous vous poseriez la question – on ne sait toujours pas s’il y aura un 10 Pro inséré entre les deux ces.

Le 10 Pro + devrait arborer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo principal de 50 MP avec OIS et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 67 W. Le 10, en revanche, tout en gardant la même capacité de batterie, obtient une charge plus lente de 33 W et un écran plat.