Realme commencera à exporter des téléphones vers le Népal, vise à être l’une des 2 meilleures marques du pays d’ici l’année prochaine

Realme commencera à exporter ses téléphones au Népal ce trimestre et a de grands espoirs de succès sur ce nouveau marché – elle vise à devenir une des 2 meilleures marques du pays d’ici 2022. Ces téléphones seront fabriqués en Inde (dans le cadre du Make in programme Inde).

Il n’y a pas que les téléphones non plus, realme apportera également une sélection de ses produits AIoT (écouteurs, montres intelligentes, etc.). Vous pouvez consulter le Sous-site népalais pour découvrir les premiers téléphones et gadgets à arriver et leurs prix.

Par exemple, le realme 8 sera bientôt disponible pour 36 000 NPR, l’ancien realme 7 est déjà dans le pays avec un prix de 33 000 NPR. La série Realme C arrive également avec des prix plus abordables dans la gamme NPR 19 000-15,00.

Il semble que la société se soit associée au détaillant Daraz, qui gérera les ventes. Le détaillant propose également des accessoires mobiles comme le realme Buds Air 2 Neo (NPR 5 500) et le realme Watch S (10 000 NPR).

Madhav Sheth, qui est actuellement le PDG de realme India and Europe, dirigera le déménagement au Népal. « Nous avons remporté un grand succès en Inde et nous attendons avec impatience de recevoir une réalisation similaire au Népal, où nous proposons nos produits les plus récents et innovants à des prix démocratisés. Notre objectif est de figurer parmi les 2 meilleures marques de smartphones au Népal d’ici 2022. Alors que je me lance dans ce nouveau rôle pour diriger les opérations de realme au Népal, je suis vraiment ravi et j’ai hâte d’apporter des produits realme fantastiques aux utilisateurs népalais », écrit Sheth.