Realme C51 devrait être bientôt lancé en Inde

Realme a récemment introduit quelques smartphones et écouteurs TWS en Inde, et se prépare déjà à lancer un nouveau smartphone sur son plus grand marché. La marque a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone de la série C en Inde, avec son message sur X sous-titré : « Attachez votre ceinture, car le nouveau champion arrive bientôt en ville ! »

La publication comprend également une image montrant le smartphone avec une fonctionnalité de type Dynamic Island appelée Mini Capsule. Mais ce ne sera pas le premier smartphone Realme à disposer d’une telle fonctionnalité puisque le C55 lancé en mars était livré avec Mini Capsule. Cependant, celui-ci avait un écran perforé, tandis que le prochain téléphone a un écran cranté.

Realme n’a pas explicitement mentionné le nom du smartphone, mais cliquer sur l’URL raccourcie partagée par la société dans son post X nous amène à la page promotionnelle du smartphone sur le site officiel indien de Realme, avec son URL mentionnant C51, ce qui confirme que c’est le C51 qui fera bientôt ses débuts en Inde.

Le Realme C51 ce n’est pas un nouveau smartphone, nous savons donc ce qu’il propose. Pour commencer, il est alimenté par un processeur octa-core de 12 nm avec une vitesse d’horloge maximale de 1,82 GHz. Il dispose d’un GPU Mali-G57 pour gérer les tâches graphiquement intensives, et il y a 4 Go de RAM LPDDR4X et 64 Go/128 Go de stockage intégré. Le smartphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 2 To, et il exécute Realme UI T Edition basé sur Android 13 dès la sortie de la boîte.









Realme C51

Le Realme C51 est construit autour d’un écran de 6,74 pouces à 90 Hz (probablement LCD) avec une luminosité maximale de 560 nits, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une encoche pour le jeu de tir selfie 5MP. Retournez le téléphone et vous obtenez un panneau arrière à double finition. Il arbore trois cercles – un pour le flash et deux pour les appareils photo (50MP primaire et ce qui pourrait être un capteur de profondeur).

Le Realme C51 est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, annoncée pour passer de plat à 50 % en 28 minutes. Le smartphone est également livré avec une puce NFC, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales latéral. Il propose des options de couleurs vert menthe et noir carbone, et les deux viendront en Inde. Mais il reste à voir s’ils porteront ou non les mêmes noms marketing sur le deuxième marché mondial des smartphones.