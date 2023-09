Realme C51 débarque en Inde

Realme a annoncé son C51 à Taiwan en juillet et le téléphone a maintenant fait ses débuts en Inde. Le milieu de gamme apporte un écran LCD IPS de 6,7 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil dispose également d’une caméra frontale de 5 MP et d’une mini capsule pour les alertes et les mises à jour de l’état du système.

Realme C51 est équipé d’un chipset Unisoc Tiger T612 ainsi que de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via l’emplacement microSD du téléphone. L’arrière abrite un capteur principal de 50 MP (ISOCELL JN1) avec une ouverture f/1,8 et des pixels de 0,64 μm. L’autre capteur à l’arrière est un module de profondeur VGA tandis que la troisième découpe abrite le flash LED.







Spécifications clés du Realme C51

Realme C51 démarre l’édition Realme UI T basée sur Android 13 et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. L’appareil est également livré avec un scanner d’empreintes digitales latéral, une prise casque et est disponible dans les couleurs vert menthe et noir carbone.









Realme C51 en vert menthe et noir carbone

Realme C51 se vend à 8 999 INR (109 $). L’appareil est déjà répertorié en vente anticipée sur Realme.com et Flipkart tandis que les ventes ouvertes sont prévues pour le 11 septembre.

