Realme C33 dévoilé, Watch 3 Pro et Buds Air 3S accompagnés

Realme a eu une journée chargée aujourd’hui depuis que la société a dévoilé trois nouveaux produits : les écouteurs Realme C33, Realme Watch 3 Pro et Realme Buds Air 3S TWS.

Realme C33

Parlons d’abord du Realme C33, qui rappelle le Realme 9i 5G. Le C33 est construit autour d’un écran de 6,5 pouces avec une encoche pour la caméra selfie 5MP. L’écran a un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz et une luminosité typique de 400 nits, mais Realme n’a pas révélé la résolution du panneau pour une raison quelconque. 720p.

La couverture arrière du Realme C33 affiche ce que Realme appelle un Boundless Sea Design. Il arbore un flash LED et dispose de deux caméras – une caméra principale de 50 MP rejointe par une unité portrait.

Sous le capot, nous avons un SoC Unisoc T612 avec jusqu’à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 1 To et exécute Realme UI S Edition basé sur Android 12 prêt à l’emploi.

Le Realme C33 est livré avec une prise casque 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales latéral et la prise en charge audio Dirac 3.0. Et l’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui s’alimente via un port microUSB jusqu’à 10 W.

Le Realme C33 est proposé dans les couleurs Sandy Gold, Aqua Blue et Night Sea et dispose de trois options de mémoire : 3 Go/32 Go, 4 Go/64 Go et 4 Go/128 Go. Le modèle 3 Go/32 Go est au prix de 8 999 INR et la version 4 Go/64 Go à 9 999 INR. Les deux seront mis en vente en Inde à partir du 12 septembre via le site Web indien officiel de Realme, Flipkart, et les canaux principaux. Il n’y a cependant aucun mot sur le prix et la disponibilité de la version 4 Go / 128 Go.











Montre Realme 3 Pro

La prochaine étape est la Realme Watch 3 Pro – successeur de la Watch 2 Pro de l’année dernière. La Realme Watch 3 Pro arbore un écran tactile couleur AMOLED “de qualité rétine” de 1,78″ d’une résolution de 448 x 368 pixels. Elle a un taux de rafraîchissement de 50-60 FPS et une luminosité maximale de 500 nits. C’est 100 nits plus faible que la Watch 2 Pro. panneau, qui est de type LCD et est un peu plus petit que l’écran de la Watch 3 Pro.

La Realme Watch 3 Pro prend en charge plus de 100 cadrans de montre dynamiques et statiques, et vous avez également la possibilité d’en créer un à l’aide d’une photo de l’album de l’appareil connecté.

La Watch 3 Pro prend en charge les appels vocaux Bluetooth et est livrée avec l’ensemble habituel de fonctionnalités de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. La smartwatch peut également mesurer votre niveau de stress et suivre le cycle menstruel des femmes.

En outre, la Realme Watch 3 Pro prend en charge plus de 110 modes de sports intérieurs et extérieurs et est livrée avec l’algorithme Cywee Professional Sports qui peut identifier intelligemment certaines activités, notamment la marche, la course et le cyclisme. Curieusement, contrairement à la Watch 2 Pro et à la Watch 3, la Watch 3 Pro n’est pas étanche à la poussière et à l’eau IP68 et ne peut pas suivre vos performances de natation.

Cela dit, la Watch 3 Pro est livrée avec cinq systèmes GNSS – y compris le GPS – et utilise l’algorithme de positionnement GPS professionnel de Cywee pour un suivi précis de la localisation. Il dispose d’une connectivité Bluetooth 5.3 et fonctionne avec les appareils Android (5.1 et supérieur) et iOS (11 et supérieur).

La Realme Watch 3 Pro contient une batterie de 345 mAh annoncée pour offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie avec “l’utilisation quotidienne standard du GPS et des appels Bluetooth” et jusqu’à 13 jours sans appels Bluetooth.

La Realme Watch 3 Pro pèse 26,7 g, tandis que les bracelets pèsent 14 g. Les sangles sont en silicone et ont une largeur de 22 m, la longueur réglable étant de 140 à 220 mm.

Realme commencera à vendre la Watch 3 Pro pour 4 999 INR à partir du 9 septembre en Inde via son site Web officiel, Flipkart, et les canaux principaux avec deux options de couleur – noir et gris.









Realme Buds Air 3S

Enfin, nous avons les écouteurs Realme Buds Air 3S TWS, positionnés au-dessus des Buds Air 3 Neo et en dessous des Buds Air 3.

Les Buds Air 3S contiennent un pilote de basse triple titane en silicone liquide de 11 mm dans chaque bourgeon et prennent en charge Dolby Atmos et un réglage d’égalisation personnalisé. Ils sont livrés avec trois paires d’embouts en silicone (petits, moyens, grands) pour la suppression passive du bruit et ont une conception à 4 micros pour la suppression du bruit environnemental basée sur l’IA pour les appels. Ils ont également des embouts en silicone pour assurer un ajustement stable dans vos oreilles, afin qu’ils ne tombent pas lorsque vous roulez ou courez à l’extérieur.

Le reste des points forts du Realme Buds Air 3S comprend le mode à faible latence de 69 ms, la connectivité Bluetooth 5.3 et la résistance à l’eau IPX5. Ils prennent également en charge les commandes tactiles et sont dotés d’une fonction de connexion à deux appareils qui vous permet de basculer rapidement entre deux appareils couplés.

Les Buds Air 3S contiennent une batterie de 43 mAh dans chaque bourgeon qui peut offrir jusqu’à sept heures de lecture de musique sur une seule charge et 16 heures d’appel. Lorsqu’il est associé à l’étui de chargement – affichant un design de boîte à musique et doté d’une cellule de 460 mAh – vous pouvez obtenir 23 heures supplémentaires de lecture audio.

Le boîtier de charge dispose d’un port USB-C et prend en charge Dart Charge. Realme dit qu’il faut deux heures pour charger complètement le boîtier avec les bourgeons à l’intérieur et une heure pour charger uniquement les écouteurs. Un top rapide de 10 minutes fournit jusqu’à cinq heures de lecture.

Les Realme Buds Air 3S sont proposés dans les couleurs Bass Black et Bass White. Ils sont au prix de 2 499 INR et seront mis en vente en Inde à partir du 14 septembre via le site Web officiel de Realme, Amazon.in, et les canaux principaux.









