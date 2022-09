Realme C33 arrive le 6 septembre, la conception et les spécifications clés révélées

La Realme Watch 3 Pro qui devait être dévoilée le 18 août aux côtés de la 9i 5G sera présentée le 6 septembre. Mais ce ne sera pas le seul produit que Realme dévoilera mardi prochain puisque la société a annoncé aujourd’hui qu’elle lancerait également la C33. le 6 septembre.

Cependant, il semble que les deux produits auront des événements différents puisque l’événement du C33 commencera à 12 h IST, tandis que l’événement de la Watch 3 Pro commencera à 12 h 30 IST. Les événements de Realme commencent généralement à 12h30, heure locale en Inde, il est donc probable que la société introduira le C33 sur plusieurs marchés simultanément, comme le 9i 5G.

Une nouvelle expérience vous attend. Prépare-toi pour #NayeZamaneKaDivertissement avec le tout nouveau #realmeC33lancement le 6 septembre, 12h00, sur nos chaînes officielles. Savoir plus: https://t.co/4qldjPzbts pic.twitter.com/IMM9h6ULuM – realme (@realmeIndia) 3 septembre 2022

Cela dit, bien que Realme n’ait pas encore détaillé la fiche technique du C33, la société a révélé la conception et les principales spécifications du smartphone. Realme vante le C33 comme “Naye Zamane Ka Entertainment” (traduction : divertissement du nouvel âge), et il ressemble en fait au 9i 5G avec deux caméras arrière au lieu de trois.

Mais, le 9i 5G affiche un design Vintage CD, tandis que le C33 a un design Boundless Sea. Malgré cela, la version couleur or du C33, comme le modèle Metallica Gold du 9i 5G, a l’air tout scintillant et blingy. Et à 8,3 mm, le C33 est 0,2 mm plus épais que le 9i 5G mais pèse le même (187 g).

En y regardant de plus près, vous pouvez également remarquer que le panneau arrière du C33 comporte le texte “Matrix AI Camera” sous le flash LED, qui n’est pas écrit sur le 9i 5G.

Le bouton d’alimentation du Realme C33, qui servira également de lecteur d’empreintes digitales, est rejoint par la bascule du volume, le cadre gauche n’ayant que l’emplacement pour carte SIM. Le 9i 5G n’a que la touche d’alimentation sur son cadre droit, avec la fente pour carte SIM et les boutons de volume situés sur la gauche.

Comme le 9i 5G, le C33 sera également livré avec un appareil photo principal de 50 MP et embarquera une batterie de 5 000 mAh, mais nous ne savons pas si le C33 a le même capteur et la même vitesse de charge (18 W). Ce que nous savons, c’est que le C33 sera chargé via un port USB-C situé en bas, flanqué d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une prise casque 3,5 mm.

Avec l’annonce encore dans trois jours, nous pourrions voir Realme révéler quelques détails supplémentaires sur le C33. En attendant, vous pouvez lire les travaux pratiques de notre Realme 9i 5G ici.

La source