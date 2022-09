Realme C30S arrive le 14 septembre, le lancement de GT Neo 3T en Inde est prévu pour le 16 septembre

Realme a lancé le C30 en juin et la société a annoncé aujourd’hui qu’elle introduirait le modèle “S” le 14 septembre.

La superstar du divertissement est là ! Le tout nouveau #realmeC30s est doté de fonctionnalités puissantes dans un design élégant pour ouvrir la porte vers #NayeZamaneKaEntertainment 🤩 Lancement le 14 septembre, 12h00 Savoir plus: https://t.co/IFhQlmhGH5 pic.twitter.com/k96NKkjGhP – realme (@realmeIndia) 8 septembre 2022

Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique du C30S, mais la société a révélé sa conception et quelques spécifications. Le Realme C30S ressemble non seulement au C30 ordinaire, mais partage également la taille de l’écran (6,5 “) et la capacité de la batterie (5 000 mAh). Il dispose également d’un processeur octa-core sous le capot, mais nous ne connaissons pas son Nom.











Spécifications confirmées de Realme C30S

Une mise à niveau le C30S est livré avec le C30 est le lecteur d’empreintes digitales. Il est intégré dans le bouton d’alimentation situé sur le côté droit pour l’authentification biométrique. Avec le C30, vous devez utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale ou le code PIN/mot de passe/motif pour déverrouiller le smartphone.

Le Realme C30S sera disponible en bleu et noir, et nous pourrions voir la jeune marque en révéler davantage dans les jours précédant le dévoilement du 14 septembre en Inde.

En plus du Realme C30S, Realme présentera également le GT Neo 3T en Inde la semaine prochaine. Le smartphone sera annoncé dans le pays le 16 septembre à 12h30 heure locale.

Chaque détail est inspiré du design emblématique du drapeau de course qui porte l’esprit de la course et de la vitesse ! Présentation #realmeGTNeo3Tvotre chemin vers la vitesse. Lancement le 16 septembre, 12h30.#NEOSpeedAwakens Savoir plus: https://t.co/k3ruJqn3BC pic.twitter.com/3ev4CmWiYc – realme (@realmeIndia) 8 septembre 2022

Le Realme GT Neo 3T n’est pas un nouveau smartphone, nous savons donc ce qui est proposé. Il est livré avec le Snapdragon 870, un écran AMOLED FullHD + 120 Hz de 6,62 pouces et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 80 W. Il s’agit essentiellement du GT Neo2 – déjà disponible en Inde – exécutant Android 12 prêt à l’emploi, avec Bluetooth 5.2 et prenant en charge une charge plus rapide (80W contre 65W) Le GT Neo 3T est également légèrement plus fin et plus léger que le Neo2.

Vous pouvez lire notre revue Realme GT Neo 3T ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.