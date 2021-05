Realme C25s se rapproche du lancement en obtenant la certification CEE

Le Realme C25 avec le code de modèle RMX3195 qui a obtenu la certification NBTC la semaine dernière s’est rapproché du lancement car il a également été certifié par la CEE de la Russie.

La liste CEE ne divulgue rien sur les C25, mais il n’y a peut-être pas trop de différences entre les C25 et la vanille C25, annoncée en mars.

Le Realme C25 a un SoC Helio G70 à la barre avec 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Le smartphone démarre Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et est construit autour d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une encoche pour la caméra selfie 8MP.





Realme C25

La coque arrière du téléphone comprend un lecteur d’empreintes digitales et un îlot de caméra de forme carrée, qui abrite trois tireurs – 48MP primaire, 2MP macro et 2MP de profondeur. Bien que le modèle indien soit livré avec un appareil photo principal de 13MP rétrogradé.

Une batterie de 6000 mAh qui est chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W.

