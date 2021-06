Realme C25s est officiel avec Helio G85

Realme vient de lancer un nouveau téléphone en Inde, le C25. Comme son nom l’indique, il est très similaire au Realme C25 avec une mise à niveau majeure – le chipset est Mediatek Helio G85 au lieu du Helio G70 dans le smartphone précédent.





Realme C25

Le Realme C25s hérite de l’écran LCD de 6,5 pouces de la résolution HD+ de son prédécesseur ainsi que de son énorme batterie de 6 000 mAh. Il existe une seule option de RAM de 4 Go et deux niveaux de stockage – 64 Go et 128 Go.

De toute façon, il y a un emplacement pour carte microSD qui permet jusqu’à 256 Go de cartes. En plus de cela, c’est un triple plateau qui peut également contenir deux cartes SIM distinctes, donc pas besoin de choisir l’une ou l’autre.

La configuration de la caméra est inchangée avec un vivaneau principal de 13 MP et quelques unités de 2 MP. Le selfie shooter est également inchangé avec son capteur 8MP.





















Realme C25

Le Realme C25s est livré avec Realme UI 2.0 en plus d’Android 11.

Les ventes commenceront le 9 juin dans le magasin de l’entreprise, Flipkart et les canaux hors ligne. Le téléphone est disponible dans les couleurs Water Grey et Water Blue et coûte INR 9 999 ou INR 10 999, selon l’option de stockage.

