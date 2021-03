Realme actualisera son smartphone économique de la série C ce mois-ci avec le nouveau Realme C25. Le prochain smartphone fera ses débuts en Indonésie et pourrait arriver plus tard sur d’autres marchés. Selon le site Web de la société, l’événement de lancement du Realme C25 aura lieu le 23 mars à 13h30 WIB (10h30). Le site Web de Realme Indonesia révèle également que le téléphone est équipé d’un processeur MediaTek Helio G70, d’un écran mini-drop de 6,5 pouces et d’un capteur d’empreintes digitales instantané. Notamment, le Realme C21 a été lancé en Malaisie à 499 MYR (environ 8900 Rs) pour le seul modèle de stockage de 3 Go de RAM + 32 Go.

Les autres fonctionnalités du prochain Realme C25 incluent une triple caméra de 48 mégapixels, une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de 18 W et une caméra selfie de 8 mégapixels. Le site Web montre également que le smartphone sera lancé aux côtés de Realme C21. Le Realme C25 est certifié TÜV Rheinland pour une meilleure protection des yeux. Le Realme C21 est répertorié avec une triple caméra arrière de 13 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et un SoC MediaTek G35. Il est livré avec un capteur d’empreintes digitales instantané de 6,5 pouces et un emplacement pour trois cartes.

Cependant, le téléphone est déjà disponible en Malaisie avec un écran LCD HD + de 6,5 pouces (720 × 1600 pixels), 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Son triple système de caméra arrière comprend également un objectif macro de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un troisième objectif monochrome de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 5 mégapixels dans une encoche en forme de goutte d’eau. Pendant ce temps, Realme India lancera les téléphones Realme 8 et Realme 8 Pro le 24 mars. Notamment, le Realme 8 Pro sera livré avec un appareil photo principal de 108 mégapixels et rivalisera avec Redmi Note 10 Pro Max et Mi 10i.