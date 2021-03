Realme a présenté le C21 plus tôt ce mois-ci et ajoutera un autre membre à la gamme C le 23 mars, baptisé Realme C25. L’événement aura lieu en Indonésie et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société à partir de 13h30 WIB (6h30 UTC).

