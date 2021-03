Realme C21 annoncé avec Helio G35 SoC, triple caméra et batterie de 5000 mAh

Comme promis, Realme a présenté aujourd’hui son nouveau smartphone économique baptisé Realme C21. Le smartphone est alimenté par le SoC Helio G35 et exécute l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10 prête à l’emploi.

Le C21 dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage à bord, mais il est également livré avec un emplacement dédié pour la carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Le Realme C21 est construit autour d’un écran HD + de 6,5 pouces avec une encoche pour la caméra selfie de 5 MP. Le panneau arrière du smartphone, affichant un design d’art géométrique résistant aux empreintes digitales, abrite une configuration à trois caméras comprenant une macro principale de 13 MP, 2 MP et Unités monochromes 2MP.

Les caméras sont jointes par un scanner d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique.

Le Realme C21 est disponible dans les couleurs Cross Blue et Cross Black. Il contient une batterie de 5000 mAh chargée via un port microUSB et prend en charge la charge inversée.







Realme C21 dans les couleurs Cross Blue et Cross Black

Le smartphone est au prix de RM499 (120 $ / 100 €) et peut être acheté en Malaisie via le détaillant en ligne Lazada, bien que la disponibilité sur d’autres marchés soit inconnue.

La source