Realme C20A annoncé: Helio G35 et un écran de 6,5 pouces

Après avoir présenté les C20 et C21, Realme a encore élargi son portefeuille de smartphones d’entrée de gamme avec le Realme C20A.

Le Realme C20A est construit autour d’un écran HD + de 6,5 « doté d’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie de 5 MP. Le panneau arrière du smartphone, ayant ce que Realme appelle un » Geometric Art Design « , abrite un îlot de caméra de forme carrée. comprend uniquement la caméra principale 8MP reliée par un flash LED.

Sous le capot, le Realme C20A dispose d’un SoC Helio G35 associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le smartphone démarre l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10 et est livré avec un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie via un port microUSB et prend en charge la charge filaire inversée. Realme n’a pas mentionné la vitesse de charge maximale, mais comme le C20A est un smartphone d’entrée de gamme, nous envisageons très probablement une charge de 10 W.

Tout cela peut vous sembler familier car le Realme C20A n’est pas un smartphone entièrement nouveau. C’est en fait un C20 rebaptisé pour le Bangladesh.

Le C20A sera disponible dans les couleurs Iron Grey et Lake Blue et sera vendu au Bangladesh pour 8 990 BDT (105 $ / 85 €).







Realme C20A

La source