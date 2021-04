Realme lancera ce mois-ci de nouveaux smartphones économiques en Inde dans le cadre de sa série C abordable. La société a confirmé le lancement de Realme C20, Realme C21 et Realme C25 dans le pays le 8 avril. Notamment, les trois smartphones sont actuellement disponibles dans certains pays et disposent de processeurs mobiles MediaTek. Le Realme C20 est un smartphone d’entrée de gamme avec une seule caméra arrière et MediaTek Helio G35 SoC sous le capot. Les Realme C21 et Realme C25 sont équipés de trois caméras arrière et d’un grand écran de 6,5 pouces. Il semble que les nouveaux téléphones seront en concurrence avec les offres budgétaires de Samsung et Xiaomi en Inde. Les trois téléphones devraient coûter moins de 15 000 roupies.

À commencer par le Realme C20, le smartphone d’entrée de gamme a fait ses débuts au Vietnam début janvier. Il porte un écran HD + IPS de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il existe un processeur MediaTek Helio G35 associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré qui est extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD. À l’arrière, il y a un seul appareil photo de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0 accompagnée d’un flash LED. Pour les selfies et les appels vidéo, un jeu de tir de 5 mégapixels est logé dans une encoche en forme de goutte d’eau. Le Realme C20 est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui se recharge via le port micro USB. Il a été lancé au Vietnam au prix de 2 490 000 VND (environ 7 800 Rs).

Passant à Realme C21, l’appareil a fait ses débuts en Malaisie début mars à 499 MYR (environ 8900 Rs) pour le seul modèle de stockage de 3 Go de RAM + 32 Go. Il est livré avec un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec un rapport écran / corps de 89,5% et est alimenté par le SoC MediaTek Helio G35. Son triple système de caméra arrière comprend un appareil photo 13 mégapixels avec ouverture f / 2,2, un appareil photo macro 2 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et un objectif monochrome 2 mégapixels avec ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a une caméra selfie de 5 mégapixels dans une encoche en forme de goutte d’eau. Il transporte également une batterie de 5000 mAh.

Enfin, le Realme C25 lancé en Indonésie fin mars est doté d’un écran HD + de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une luminosité de pointe de 480 nits. Sous le capot, il contient le chipset octa-core MediaTek Helio G70 associé au GPU ARM Mali-G52 et 4 Go de RAM. Le smartphone est livré avec des options de stockage intégrées de 64 Go et 128 Go qui sont extensibles via une carte microSD. Le système de triple caméra arrière est livré dans un module de forme carrée qui abrite la caméra principale de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8. Il est accompagné d’un appareil photo monochrome de 2 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et d’un macro shooter de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un capteur d’appareil photo de 8 mégapixels à l’avant avec une ouverture f / 2.0. Il contient une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Le prix du Realme C25 en Indonésie commence à 2 299 000 IDR (environ 11 500 Rs) pour la variante de base de 4 Go de RAM + 64 Go de stockage.

Les Realme C20, Realme C21 et Realme C25 seront commercialisés en Inde via les canaux Realme et Flipkart. La plate-forme de commerce électronique a également mis en place un micro-site dédié et les téléphones sont promus par l’acteur ambassadeur de la marque indienne Salman Khan.