Realme a annoncé aujourd’hui le lancement des C20, C21 et C25 en Inde le 8 avril. L’événement de lancement débutera à 12h30 IST (7h00 UTC) et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société et sur les comptes Facebook et Twitter.

La note de presse envoyée par Realme indique que le C20 sera présenté comme un « tueur de smartphone d’entrée de gamme », le C21 comme le « roi d’entrée de gamme le plus polyvalent et le plus élégant » et le C25 comme un « monstre de jeu et de batterie d’entrée de gamme » en Inde.

Le C20 a été dévoilé en janvier, tandis que les C21 et C25 ont été annoncés en mars. Les trois smartphones sont équipés d’écrans LCD HD + de 6,5 pouces, mais les C20 et C21 contiennent des batteries de 5000 mAh avec une charge de 10 W, tandis que le C25 est livré avec une cellule de 6000 mAh jusqu’à 18 W. Le C25 est également le seul smartphone du trio à disposer d’un Port USB-C.









Realme C20 • Realme C21 • Realme C25

Le Realme C25 est alimenté par le SoC Helio G70 et est le premier smartphone de la série C à exécuter Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Les C20 et C21, quant à eux, ont la puce Helio G35 à la barre et démarrent Android 10 avec Realme UI 1.0 en haut.

Vous pouvez vous diriger de cette façon pour consulter les spécifications détaillées de Realme C20, C21 et C25.

Realme n’a pas encore révélé les prix indiens du trio, mais son communiqué de presse suggère que les smartphones auront un prix de base inférieur à 10 000 INR (135 $ / 115 €) dans le pays d’Asie du Sud.