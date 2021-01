La variante originale 3 Go / 32 Go du Realme C12 introduite en août dernier vient de se joindre à une nouvelle version de mémoire en Inde dotée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage à bord.

Au prix de 9 999 INR (135 $ / 110 €), la nouvelle variante coûte 1 000 INR (15 $ / 11 €) de plus que le modèle de base et est déjà disponible à l’achat via Flipkart et Realme.com dans les options de couleur Power Blue et Power Silver . Il sera également vendu dans les magasins de détail à travers le pays à partir du 20 janvier.

Le Realme C12 est alimenté par le SoC Helio G35, dispose d’un écran LCD HD + de 6,5 pouces et d’une triple caméra de 13 Mpx. Le smartphone est également livré avec un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière et contient une batterie de 6000 mAh qui tire son énergie via un port microUSB. Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées du Realme C12.

Alors que la succursale indienne de Realme a lancé une nouvelle variante C12, son homologue vietnamien s’apprête à annoncer le C20 dès que son image promotionnelle sera apparue en ligne.





Realme C20 a beaucoup en commun avec C11

Le Realme C20 ressemble au C11 et sera disponible en au moins deux couleurs: noir et bleu. Le smartphone sera alimenté par le SoC Helio G35 et disposera de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage à bord.

Le C20 embarquera un écran HD + de 6,5 pouces et comportera un total de deux caméras – un jeu de tir selfie de 5 MP et une caméra principale de 8 MP. L’alimentation de l’ensemble sera une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W.







Realme C20

Alors que Realme n’a pas encore annoncé le C20, le détaillant vietnamien FPTShop l’a répertorié sur son site avec un prix de 2 690 000 VND (115 $ / 95 €) et des spécifications complètes. Bien que cela ne nous dise pas quand le smartphone sera lancé, il ne faut que quelques jours.

