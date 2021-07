Realme C12 et C15 reçoivent désormais Android 11 et Realme UI 2.0

Le Realme C15 Qualcomm Edition a reçu la version stable de Realme UI 2.0 basée sur Android 11 plus tôt ce mois-ci, et maintenant, c’est la variante alimentée par Helio G35 qui a un avant-goût du dernier skin Android personnalisé de Realme.

Realme a également publié Realme UI 2.0 pour le C12, et le journal des modifications des mises à jour pour les deux smartphones est le même. Vous obtenez une nouvelle interface utilisateur ainsi que les goodies habituels Android 11 et Realme UI 2.0, y compris l’historique des notifications, les bulles de discussion, les autorisations uniques et trois styles de mode sombre. Vous pouvez vous diriger vers les liens sources à la fin de l’article pour le changelog complet.





Realme C12 • Realme C15

Le nouveau firmware du C12 porte le numéro de version RMX2189_11.C.05 et le C15 porte le numéro de version RMX2180_11.C.05. Les mises à jour pour les deux téléphones sont actuellement en cours en Inde pour un nombre limité d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé.

Source 1, Source 2