Realme C11 (2021) arrive en Russie avec le chipset Unisoc

Le Realme C11 existe depuis août, tandis que le Realme C20 est un peu plus jeune et a été annoncé en janvier. La marque a décidé de mélanger les deux appareils et de les relancer sous le nom de Realme C11 (2021), mais avec une torsion – le chipset est entièrement nouveau.

Le Realme C11 (2021) fonctionne sur une plate-forme Unisoc SC9863, ce qui en fait le premier smartphone de la société avec une puce qui n’est ni Mediatek ni Qualcomm. Cela permet à Realme de baisser encore plus le prix et de proposer l’appareil comme une véritable aubaine.

Alors que le téléphone est techniquement un successeur du Realme C11 original, il a le corps du Realme C20 – jusqu’à l’écran LCD 6,5 ”avec résolution HD + et la batterie de 5 000 mAh. À l’arrière, il y a un appareil photo de 8 MP, tandis que le tireur de selfie est de 5 MP.







Realme C11 (2021)

Le Realme C11 (2021) est disponible à la vente en Russie, bien que le site officiel ne l’ait pas encore répertorié. Nous avons trouvé l’appareil chez certains détaillants, y compris AliExpress, où le prix est fixé à 8490 RUB (soit 112 $ / 93 €). Il est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et est déjà disponible en deux couleurs – bleu et gris.

Passant par (en russe)