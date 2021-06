Realme C11 (2021) arrive en Inde

Le Realme C11 (2021) qui a fait surface pour la première fois en Russie le mois dernier est arrivé en Inde. Il est proposé dans une configuration unique de 2 Go/32 Go et est au prix de 6 999 INR (95 $/80 €). Vous pouvez en acheter un de couleur Cool Blue ou Cool Grey sur le site officiel indien de Realme et sur Amazon.in.

Le Realme C11 (2021) est construit autour d’un écran HD+ de 6,5″ et dispose d’un processeur octa-core sous le capot avec une vitesse d’horloge maximale de 1,6 GHz. Realme ne mentionne pas le nom du chipset, mais le SoC utilise le GPU IMG8322, ce qui signifie le smartphone est équipé de la puce SC9863 ou SC9863A d’Unisoc.

Sur le plan logiciel, le Realme C11 (2021) fonctionne sous Android 11, mais avec Realme UI Go Edition en plus. Le smartphone est également livré avec un triple emplacement pour carte afin que vous n’ayez pas à choisir entre une carte SIM supplémentaire ou un stockage supplémentaire.







Realme C11 (2021)

Pour la photographie, vous obtenez un seul appareil photo 8MP à l’arrière et une unité selfie 5MP à l’intérieur de l’encoche.

Le Realme C11 (2021) est résistant aux éclaboussures et est livré avec une batterie de 5 000 mAh chargée via un port microUSB jusqu’à 10 W. Il prend également en charge la charge filaire inversée.

