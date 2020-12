Realme a apporté les écouteurs sans fil Buds Q comme une solution plus élégante et une alternative à la série Buds Air. Le premier Realme Buds Q est arrivé avec une batterie de 40 mAh dans chaque bourgeon, et maintenant le successeur Buds Q2 a été certifié par FCC, révélant que les bourgeons hériteront de la capacité et de la conception globale.







Realme Buds Q2 sur FCC

La liste FCC porte le nom marketing, ainsi que le numéro de modèle RMA2008, mais il est intéressant de noter qu’elle ne contient aucune information sur la capacité du boîtier. Les Buds Q initiaux apportaient une capacité totale de 400 mAh et, espérons-le, les Buds Q2 en apporteront davantage.

Du point de vue du design, les nouveaux bourgeons TWS seront légèrement différents avec le micro extérieur faisant son chemin sur la jante, au lieu de faire partie du cercle central avec le logo Realme. Espérons que les Buds Q2 apporteront des améliorations telles qu’une charnière solide et une charge USB-C, ainsi qu’une sorte de capacités de charge sans fil.

