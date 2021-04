Realme a lancé sans trop de fanfare son dernier portable audio – les Buds Q2. Les vrais écouteurs sans fil conservent la conception des premiers Buds Q mais sont livrés avec un mode de jeu amélioré, une résistance à l’eau IPX4, un design sophistiqué et une fonction dite de réduction du bruit environnemental (ENC). Ce dernier ne fonctionne que pour les appels et n’est pas le plus recherché après l’annulation active du bruit.

Le Realme Buds Q2 a conservé certaines des caractéristiques impressionnantes de son prédécesseur – une autonomie totale de 20 heures avec 10 minutes de charge suffisantes pour ajouter 2 heures de lecture. Malheureusement, le boîtier contient toujours un port microUSB (oui, vraiment). La société a également décidé de s’en tenir au haut-parleur Bass Boost de 10 mm, emballé dans le même corps serré.

Un seul bourgeon de l’accessoire ne pèse que 4,1 grammes, ce qui est extrêmement léger dans le monde TWS. Il y a un panneau tactile sur chacun d’eux, permettant certains gestes comme lecture / pause, répondre aux appels ou activer / désactiver le mode jeu.

En parlant de mode de jeu, Realme a fait une énorme amélioration ici. La fonction est activée en appuyant longuement sur les deux écouteurs simultanément, et bien qu’elle affecte la durée de vie de la batterie, la latence n’est que de 88 ms, ce qui est 50% meilleur que les premiers Buds Q.

L’annulation du bruit environnemental ne fonctionne que pendant un appel téléphonique. Un algorithme filtre le bruit extérieur, en particulier dans les zones bruyantes comme le supermarché, les transports en commun ou le bureau. Pour l’audio que vous appréciez, vous devez compter sur l’ajustement serré pour fournir une annulation passive.







Realme Buds Q2

Les Realme Buds Q2 peuvent se connecter presque instantanément à n’importe quel appareil avec Bluetooth, bien qu’avec l’application Realme Link, certains gestes puissent être personnalisés. Ils sont proposés dans les couleurs noir ou bleu et sont déjà en vente au Pakistan. Le prix dans le pays asiatique est de 3 999 PKR (réduction de 5 999 PKR), soit environ 26 $ / 21 €.

