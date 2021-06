Realme Buds Q2 arrive en Inde le 24 juin, pour être rebaptisé Buds Air 2 Neo

Plus tôt cette semaine, Realme a annoncé les écouteurs Buds Q2 TWS en Inde avec la suppression active du bruit (ANC), et aujourd’hui, la société a annoncé que les Buds Q2 feront leurs débuts dans le pays asiatique le 24 juin aux côtés des smartphones Narzo 30 4G et 5G et du Realme. Téléviseur intelligent FHD 32″.

Les Buds Q2 ont été annoncés pour la première fois en avril au Pakistan, mais ceux lancés en Inde ne sont pas les mêmes. Comme prévu, ils sont rebaptisé Buds Air 2 Neo, qui ont été annoncés au Pakistan en avril.

Cela signifie que vous obtenez un pilote Bass Boost de 10 mm dans chaque bourgeon, un mode de jeu avec une latence de 88 ms et une puce R2 pour une faible consommation d’énergie et une connectivité stable.

La technologie ANC sur les Buds Q2 est censée réduire le bruit externe jusqu’à 25 dB, et elle contient une batterie de 480 mAh annoncée pour offrir jusqu’à 28 heures de lecture totale. Et une fois que la cellule est à court de jus, une charge rapide de 10 minutes via le port USB-C peut vous donner trois heures de lecture.









Indian Realme Buds Q2

Les Buds Q2 seront disponibles en au moins deux couleurs : noir et gris. Vous pouvez lire notre couverture de l’annonce Buds Air 2 Neo ici pour en savoir plus sur l’Indian Buds Q2.