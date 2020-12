Les Realme Buds Air Pro sont les premiers écouteurs TWS avec ANC (Active Noise Cancellation) de la marque. Nous les avons déjà examinés et avons établi qu’ils apportent un son puissant, une excellente autonomie et un prix attractif.

Maintenant, l’accessoire, initialement lancé en blanc ou en noir, arrive également en gris, mais l’appareil s’appellera Realme Buds Air Pro Master Edition. Le portable audio a finalement été révélé par le PDG de la société dans un teaser officiel sur Twitter et les boutons peuvent également être vus sur la page de diffusion en direct.

Il y a quelques jours, je vous ai demandé de quelle Master Edition attendez-vous ensuite #vrai moi. En présentant #realmeBudsAirPro Master Edition de José Lévy, un design inspiré des capsules spatiales et de la science-fiction! Regardez la vidéo pour un aperçu et une diffusion en direct demain pour en savoir plus: https://t.co/vx95vPJDtm pic.twitter.com/kwilFNC1Gv – Madhav Sheth (@ MadhavSheth1) 22 décembre 2020

Madhav Sheth, PDG de Realme Europe & India, a révélé que la nouvelle version est conçue par Jose Levy – la même personne qui était derrière les Buds Q.Le design est inspiré des capsules spatiales et de la science-fiction, et nous pouvons ajouter qu’il ressemble à à l’unisson avec la nature et pourrait apporter une sensation, semblable à un galet sculpté par l’eau.

Le boîtier et les têtes seront de couleur grise brillante, mais les pointes caoutchouteuses resteront noires – ce n’est guère un problème car elles seront à l’intérieur des oreilles à tout moment et il sera un peu plus difficile de repérer la saleté. Le Buds Air Pro sera dévoilé demain aux côtés de la Watch S Pro qui a également été taquinée par Sheth plus tôt ce mois-ci.

