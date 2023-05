Realme Buds Air 5 Pro arrive avec ANC, prise en charge LDAC et 40 heures de lecture

Outre la série Realme 11, nous avons également le dernier membre de la famille Buds Air – Realme Buds Air 5 Pro. Les nouveaux écouteurs sans fil phares de Realme offrent des woofers de 11 mm et des haut-parleurs planaires de 6 mm, une suppression active du bruit (ANC) et la prise en charge du codec LDAC à haut débit.









Buds Air 5 Pro en Sunrise City et Starry Night Black

Les écouteurs se couplent via Bluetooth 5.3 et sont protégés contre les éclaboussures IPX5. Realme affirme que son système ANC peut couvrir jusqu’à 50 dB de bruit autour de vous grâce aux six microphones répartis entre les deux bourgeons. La durée de vie de la batterie est évaluée à 11 heures sur les écouteurs avec ANC désactivé et 40 heures avec le boîtier de charge. Les écouteurs prennent également en charge l’appariement de deux appareils.









Bourgeons Air 5 Pro

Les Buds Air 5 Pro sont disponibles dans les couleurs Sunrise City et Starry Night Black pour 399 CNY (58 $ convertis). La vente ouverte en Chine commence le 31 mai. Les prix et la disponibilité internationaux seront détaillés plus tard.