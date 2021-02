Realme Buds Air 2 confirmé pour apporter la suppression du bruit et de nouveaux effets sonores

Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS devraient bientôt devenir officiels.Hier, nous avons annoncé en exclusivité qu’ils ressembleraient aux Buds Air Pro, seraient de couleur noire et dotés d’une suppression active du bruit (ANC). Aujourd’hui, quelques nouvelles captures d’écran de l’application Realme Link ont ​​fait surface, qui corroborent nos informations et révèlent de nouvelles fonctionnalités.



Les captures d’écran nous disent que comme les Buds Air Pro et les Buds Wireless Pro, les Buds Air 2 seront également livrés avec les modes Général et Transparence en plus de la suppression du bruit. Il existe également un mode de jeu qui devrait réduire la latence pour une meilleure expérience de jeu, et un amplificateur de volume, qui augmentera encore le volume au cas où votre piste ne serait pas assez forte.

Les Buds Air de première génération ne sont pas livrés avec Volume Enhancer, tout comme ils ne sont pas livrés avec les effets sonores Lively, Clear et Bass Boost + que les Buds Air 2 auront à bord. On ne sait pas exactement ce que feront Lively et Clear, mais en passant par l’icône utilisée pour ce dernier, nous pensons que cela améliorera les voix dans l’audio.

Nous voyons également la détection intra-auriculaire et la réponse automatique, et bien que les Buds Air 2 prennent en charge les commandes tactiles comme les précédents écouteurs TWS, Realme semble avoir ajouté un nouveau geste qui vous permettra de toucher et de maintenir les écouteurs gauche et droit en même temps pour changer la suppression du bruit. Sur les écouteurs TWS précédents, vous ne pouviez utiliser ce geste que sur un seul bouton à la fois.

Les écouteurs Buds Air 2 TWS ressemblent à une belle mise à niveau par rapport aux Buds Air, mais il reste encore quelques questions à répondre, l’une d’entre elles étant de savoir si les Buds Air 2 prendront en charge la charge sans fil.

À l’heure actuelle, seuls les Buds Air de première génération prennent en charge le chargement sans fil. Realme l’a abandonné sur le modèle Pro en faveur de la suppression active du bruit, et il reste à voir si le Buds Air 2 marquera son retour.

Il n’y a pas encore de mot de Realme sur les Buds Air 2, mais M. Madhav Sheth – vice-président de Realme et PDG de Realme India et Europe – a récemment lancé de nouveaux écouteurs TWS avec ANC, mode transparence et commandes tactiles, qui sont probablement les Buds Air 2. Nous espérons en entendre davantage à leur sujet dans les prochains jours.

J'apprécie la musique sans bruit fournie avec la fonction d'annulation active du bruit.#NoiseOffrealmeOn pic.twitter.com/VUUqnWkBrp – Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 15 février 2021

