Realme Buds Air 2 avec suppression active du bruit lancé en Inde: prix, spécifications et plus

La marque chinoise de smartphones Realme a lancé aujourd’hui ses nouveaux écouteurs véritablement sans fil, les Realme Buds Air 2 en Inde. Les Realme Buds Air 2 sont le successeur du Realme Buds Air qui ont été lancés en 2019 et sont proposés avec un design différent avec un ajustement dans le canal, ainsi que des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit. Le Realme Buds Air 2 a été vendu au prix de Rs 3299 en Inde et sera mis en vente à partir du 2 mars.

Le Realme Buds Air 2 est l’un des écouteurs TWS les plus abordables avec annulation active du bruit à Rs 3299 et a été lancé en deux options de couleur – Closer white et Closer black – pour signifier la collaboration de la société avec The Chainsmokers, un duo de musique EDM. Le Realme Buds Air 2 sera mis en vente le 2 mars et sera vendu via Flipkart et la propre boutique en ligne de Realme. Le Realme Buds Air 2 est livré avec un ajustement dans le canal qui permet une isolation passive du bruit qui est essentielle au bon fonctionnement de la suppression active du bruit.

Les fonctionnalités du Realme Buds Air 2 sont similaires à celles du Realme Buds Air Pro, lancé l’année dernière. Alimenté par la puce R2 de Realme, les Realme Buds Air 2 sont livrés avec des pilotes de 10 mm et un mode de transparence pour entendre votre environnement. Il existe également un mode de latence très faible pour les jeux, qui a un délai de réponse déclaré de 88 ms. Les Realme Buds Air 2 ont une autonomie de batterie de 25 heures et peuvent se recharger pour une durée de 120 minutes d’écoute en seulement 10 minutes via un port USB de type C.