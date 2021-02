Realme Buds Air 2 avec batterie de 25 heures confirmée, autres spécifications clés révélées avant le lancement du 24 février

Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS seront lancés aux côtés de la nouvelle série Realme Narzo 30 le 24 février. Avant le lancement, un site Web dédié au Realme Buds Air 2 a été mis en ligne, révélant le design et les principales caractéristiques. Les nouveaux bourgeons TWS de la société de technologie chinoise sont assez différents du Realme Buds Air original, lancé en décembre 2019, mais ressemblent au Realme Buds Air Pro, dévoilé l’année dernière. Le dernier Realme Buds Air 2 TWS semble avoir un design plus mince avec des embouts en silicone pour permettre une suppression active du bruit. De plus, l’affiche promotionnelle révèle les écouteurs TWS en deux options de couleur: noir et blanc.

De même, l’étui de chargement adopte la même couleur que les écouteurs. Le boîtier a un indicateur LED pour le chargement. La page Web dédiée affirme en outre que le nouveau Realme Buds Air 2 offrirait 25 heures de lecture totale avec ANC désactivé. Si l’ANC est maintenu, les écouteurs Realme Buds Air 2 sont censés durer 22,5 heures. De plus, 10 minutes de charge peuvent offrir deux heures de lecture aux utilisateurs, note le site Web. Parmi les autres caractéristiques notables mentionnées, citons une latence extrêmement faible de 88 millisecondes en mode jeu, des pilotes Hi-Fi de classe diamant de 10 mm qui permettraient des basses plus riches, un son plus clair et une meilleure réponse en fréquence. L’annulation active du bruit est évaluée à 25dB, légèrement moins que l’ANC 35dB offert par le Realme Buds Air Pro.

Realme collabore avec le groupe de pop international The Chainsmokers pour promouvoir les prochains écouteurs Realme Buds Air 2 TWS. D’autre part, la société a également confirmé que la gamme Narzo 30 de nouvelle génération comprendra le Realme Narzo 30A et le Narzo 30 Pro 5G. Récemment, le PDG de la société Inde et Europe, Madhav Sheth, a taquiné le modèle professionnel doté de trois caméras arrière. Comme son nom l’indique, la 5G arrive dans la série mais se limite uniquement au Realme Narzo 30 Pro. Plus de détails de la société sont attendus prochainement.