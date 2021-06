Realme Buds 2 Neo arrive le 1er juillet

Realme a lancé les écouteurs filaires Buds 2 en 2019, et la société présentera la variante Neo le 1er juillet en Inde aux côtés d’un Sèche-cheveux et un une paire de tondeuses à barbe.

Cette révélation vient du géant indien du commerce électronique Flipkart, qui a mis en place une page de promotion sur son site Web pour les Buds 2 Neo, révélant leur design et leurs fonctionnalités.







Options de couleur Realme Buds 2 Neo

Les Realme Buds 2 Neo seront disponibles dans le noir normal et dans une nouvelle couleur bleue. Ils contiendront des haut-parleurs de 11,2 mm comme les Vanilla Buds 2 et s’adressent à ceux qui préfèrent la musique riche en basses.

Les Buds 2 Neo ont une conception en forme d’engrenage pour éviter les enchevêtrements, et cette fois, la prise casque 3,5 mm est à un angle de 90 degrés pour vous aider avec la prise en main du téléphone pendant le jeu.

Les écouteurs filaires disposent également d’une télécommande en ligne avec un microphone, mais il ne semble pas y avoir de boutons de volume présents sur les Buds 2.

Les Realme Buds 2 sont vendus à 599 INR (8 $ / 7 €) en Inde au moment de la rédaction de cet article, et les Buds 2 Neo seront probablement moins chers qu’eux. Nous en saurons plus sur les prix et la disponibilité du Realme Buds 2 Neo jeudi.

La source