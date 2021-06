Realme Book fuit dans les prises de vue en direct

Pas plus tard qu’hier, Realme a taquiné son premier ordinateur portable et maintenant Autorité Android a obtenu plusieurs clichés de l’appareil nous donnant un aperçu clair de ce qui va arriver.

Le Realme Book arbore un écran au format 3:2 avec des lunettes assez fines et un logo Realme en bas. L’ordinateur portable semble avoir un boîtier en aluminium et un profil latéral mince comme on le voit sur l’une des photos. Nous pouvons également repérer deux ports USB-C sur le côté gauche, ce qui pourrait impliquer que le Realme Book se chargera via USB PD, bien que cela ne soit pas encore confirmé.









Realme Book a divulgué des photos (Source : Autorité Android)

On peut également observer deux découpes de haut-parleurs en bas ainsi qu’une plus grande découpe pour le refroidissement. Il n’y a aucune information sur le reste du matériel pour l’instant. Comme prévu, le côté logiciel est couvert par Windows 10.

Dans les nouvelles connexes, la prochaine tablette de Realme a également fuité dans l’un des plans. Il semble que la société ait choisi le nom Realme Pad. Le seul plan montre le profil latéral de l’appareil qui semble être plat. Nous pouvons également voir une bosse de caméra saillante.





Affiche Realme Pad

Realme Pad devrait fonctionner sur Android, mais il n’y a pas d’autres détails sur sa taille et ses spécifications pour le moment. Realme Book et Realme Pad pourraient être annoncés lors du lancement mondial de Realme GT 5G la semaine prochaine le 15 juin.

La source