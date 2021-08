Realme atteint 100 millions d’utilisateurs, la série GT sera lancée en Inde le 18 août

Après avoir présenté son nouvel écosystème MagDart, le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, a déclaré que la marque englobe désormais plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. On estime que 50 millions d’utilisateurs de Realme viennent d’Inde, ce qui en fait le marché numéro un de la marque.

Dans les nouvelles connexes, le dernier épisode de #AskMadhav a révélé que la série Realme GT sera lancée le 18 août en Inde. La gamme comprendra les Realme GT 5G, GT Neo, GT Master Edition et GT Master Explorer Edition.

Un reportage exclusif de L’Inde aujourd’hui Tech suggèrent un prix de départ d’environ 30 000 INR (404 $) pour la série GT. Nous vous tiendrons au courant de plus de détails une fois qu’ils seront publiés.

