Realme a annoncé sa première montre intelligente appelée Realme Watch en mai et l’a suivie avec la Watch S plus tôt le mois dernier. Aujourd’hui, la société a annoncé la Watch S Pro aux côtés de la Watch S Master Edition et de Buds Air Pro Master Edition. L’événement marque également le début de la vanilla Watch S sur le marché indien. Son prix est de 4 999 INR et sera mis en vente à partir du lundi 28 décembre via Flipkart, Realme.com et plus tard dans certains magasins hors ligne.

Montre Realme S Pro

La Realme Watch S Pro est alimentée par un processeur ARM Cortex-M4 et exécute une plate-forme personnalisée sans nom. Il ressemble au modèle non-Pro mais arbore un écran tactile AMOLED toujours allumé de 1,39 « avec une résolution de 454 x 454 pixels avec luminosité automatique. option pour télécharger votre photo préférée à partir du smartphone pour l’utiliser comme cadran de montre.











Realme Watch S Pro contient un écran AMOLED

Le boîtier de la Watch S Pro est en acier inoxydable SUS316L et pèse 63,5 grammes avec les bracelets, disponibles en silicone et en cuir végétalien dans un total de quatre couleurs: vert, marron, bleu et noir. Le dernier est livré avec la montre et est en silicone, le reste étant vendu séparément.







La montre S Pro a un boîtier en acier inoxydable et les bracelets sont proposés en quatre couleurs

La Realme Watch S Pro est livrée avec un moniteur de fréquence cardiaque et dispose également d’un capteur SpO2 intégré pour la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. La montre intelligente peut suivre votre sommeil, compter les pas et est livrée avec 15 modes sportifs, y compris un nouveau mode de natation.







Watch S Pro prend en charge 15 modes sportifs et est livré avec des commandes de caméra et de musique

Les autres fonctionnalités de la Watch S Pro incluent un GPS double satellite, une résistance à l’eau 5ATM, des alertes de ralenti et un rappel de boisson. Il est également livré avec des notifications intelligentes, des alertes d’appels entrants et un contrôle de la caméra et de la musique.

La Realme Watch S Pro contient une batterie de 420 mAh qui est censée fournir deux semaines d’endurance. Le portable est au prix de 9 999 INR (135 $ / 110 €), la première vente étant prévue le mardi 29 décembre sur Flipkart et Realme.com.

Montre Realme S Master Edition

La Realme Watch S Master Edition est conçue par l’artiste coréen Grafflex. Il partage les éléments internes avec la Watch S régulière que nous avons déjà examinée, mais est livré avec des bracelets spécialement conçus, des cadrans de montre et une boîte de vente au détail qui comprend des autocollants assortis.











Montre Realme S Master Edition

La Realme Watch S Master Edition est au prix de 5 999 INR (80 $ / 65 €) et sera bientôt mise en vente en Inde – les dirigeants de la société n’ont révélé aucune date ni aucun détaillant.

Les trois variantes de Realme Watch ont des bracelets interchangeables, avec des variantes en silicone orange, bleu et vert arrivant en vente le 5 janvier 2021 au prix de 499 INR (soit moins de 8 $ / 7 €). Il existe également des options de cuir végétalien en marron, noir, bleu et vert – elles coûteront le double mais leur date d’arrivée est encore inconnue.

Realme Buds Air Pro Master Edition

Les Buds Air Pro Master Edition sont conçus par Jose Levy – la même personne qui a conçu les Buds Q.

Les écouteurs Buds Air Pro Master Edition TWS partagent les spécifications avec le modèle régulier, mais ont un design de miroir complet et sont disponibles dans une nouvelle couleur appelée New Wave Silver, avec les embouts en noir.







Realme Buds Air Pro Master Edition

Ces écouteurs TWS sont au prix de 4 999 INR (67 $ / 55 €) et seront mis en vente en Inde à partir du 8 janvier 2021, via Flipkart et la propre boutique en ligne de Realme.

Étant donné que la Master Edition partage les spécifications avec le modèle régulier, vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus.