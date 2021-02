Realme vient d’annoncer un nouveau smartphone abordable en Chine. Il s’appelle Realme V11 5G et est livré avec un chipset Dimensity 700, deux caméras à l’arrière et une grosse batterie de 5000 mAh.

Le panneau avant est un écran LCD de 6,52 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour l’appareil photo 8 MP. La résolution de l’écran est HD + avec un ratio élevé de 20: 9. Sans surprise, le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz. Étant donné que le lecteur d’empreintes digitales ne peut pas être placé en dessous, il s’est frayé un chemin sur le côté, agissant comme une touche d’alimentation.

La configuration de la caméra à l’arrière peut donner l’impression d’avoir trois tireurs, mais il n’y a qu’une seule caméra principale de 13 MP + un capteur de profondeur de 2 MP, le troisième est en fait un logo AI et le quatrième trou est pour le flash LED.

Realme V11 5G est livré avec Realme UI hors de la boîte basée sur Android 11. La batterie est de 5000 mAh, couplée à un chargeur rapide de 18W, et heureusement, il y a un port USB-C. Les autres options de connectivité incluent une prise audio 3,5 mm, Bluetooth 5.1 et toutes les dernières normes Wi-Fi 802.11.







Realme V11 5G en bleu vif et gris silencieux

Le téléphone est vendu dans une seule combinaison de mémoire – 4 Go de RAM + 128 Go de stockage. Il peut être acheté immédiatement sur le site Web de la société pour 1199 CNY (185 $ / 155 €) et les utilisateurs peuvent choisir la couleur bleue ou grise.

