Realme a annoncé qu’elle serait l’une des premières marques à intégrer le nouveau SoC MediaTek Dimensity 1200 dans son prochain smartphone 5G. Le fabricant de puces taïwanais MediaTek avait annoncé le lancement de deux puces 6nm – la MediaTek Dimensity 1200 et MediaTek Dimensity 1100, plus tôt dans la journée. Realme a également été parmi les premières marques de smartphones à utiliser son ancien produit phare MediaTek, Dimensity 1000+, sur le Realme X7 Pro qui est actuellement disponible en Chine et sera bientôt lancé en Inde. La société de technologie chinoise développe également un nouveau smartphone avec le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888 qui porte le nom de code «Race».

Realme n’a pas encore partagé plus de détails sur son prochain smartphone 5G doté du SoC Dimensity 1200. Le surnom officiel de l’appareil reste également flou, pour le moment. S’exprimant à propos du partenariat avec MediaTek pour le processeur Dimensity 1200, le PDG de Realme, Madhav Sheth, a déclaré que la société continuera à favoriser le développement et l’adoption de la 5G dans le monde entier. « Realme a toujours bénéficié d’une collaboration extrêmement productive avec MediaTek depuis sa création et a obtenu d’excellents résultats sur le marché et une excellente réputation en cours de route. Le partenariat pour apporter des innovations de rupture aux utilisateurs se poursuit également en 2021 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Notamment, l’exécutif de Realme a également taquiné le lancement d’un nouveau smartphone de la série X en Inde, bien qu’il s’agisse peut-être de la série Realme X7 dont le lancement dans le pays a été confirmé depuis novembre 2020. Selon GSMArena, la société est également développer un nouveau smartphone Realme X9 Pro qui pourrait comporter le SoC Dimensity 1200 associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage embarqué. Le rapport ajoute que le téléphone comporterait un appareil photo principal de 108 mégapixels et un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1 080 x 2400 pixels. Le Realme X9 Pro contiendrait une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W.

Pendant ce temps, le MediaTek Dimensity 1200 est basé sur un processus 6 nm et est livré avec un modem 5G intégré prenant en charge les modes 5G NSA et SA, l’agrégation de porteuses 5G (2cc) à travers FDD et TDD, le partage de spectre dynamique (DSS), Dual SIM Dual Standby 5G et Prise en charge de VoNR. Son cœur principal Cortex-A78 est cadencé jusqu’à 3 GHz, tandis que les trois autres cœurs de performance sont des cœurs Cortex-A78, cadencés jusqu’à 2,6 GHz. Les quatre cœurs restants sur le SoC sont le Cortex-A55, cadencé jusqu’à 2,0 GHz. Le Dimensity 1200 prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 168 Hz avec une résolution FHD +.