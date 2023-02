Realme annonce l’édition Coca-Cola de son téléphone 10 Pro

Les éditions limitées et les versions personnalisées des smartphones ne sont pas nouvelles, mais c’est peut-être la plus folle à ce jour.

Realme a annoncé une édition spéciale du Realme 10 Pro en collaboration avec… Coca-Cola. Oui, tu l’as bien lu. Le fabricant chinois de téléphones s’est associé à la marque de boissons la plus précieuse au monde pour réinventer son dernier téléphone économique.

Comme vous vous en doutez, les changements sont presque exclusivement esthétiques, mais l’attention portée aux détails ici est impressionnante. L’arrière du téléphone est orné du logo Coca-Cola, avec un design bicolore comprenant les trois couleurs associées à la marque – rouge, blanc et noir.

Un look similaire peut être trouvé sur la boîte, tandis que le coffret de luxe dans lequel il est livré comprend une gamme d’autocollants, une figurine personnalisée et un outil d’éjection de carte SIM avec poignée supérieure de bouteille.

Cependant, les ajustements s’étendent également à l’expérience logicielle. C’est toujours le skin Realme UI 4.0 sur Android 13 comme le 10 Pro régulier, mais vous obtenez des fonds d’écran exclusifs de Coke, des sonneries et un son de charge personnalisé. Un nouveau pack d’icônes ajoute également une touche de rouge et de blanc à chaque application de votre appareil.

Vrai moi

Ailleurs, les choses sont inchangées par rapport au Realme 10 Pro initialement lancé en novembre dernier. Vous obtenez toujours une puce Snapdragon 695 sous le capot, ce qui signifie que le téléphone prend en charge la 5G. Il permet d’alimenter un écran LCD de 6,72 pouces à 120 Hz et trois caméras, composées d’un écran principal de 108 Mp, d’une profondeur de 2 Mp et d’un selfie de 16 Mp.

Il y a aussi une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 33 W, ainsi que des haut-parleurs stéréo et même une prise casque 3,5 mm.

Cependant, vous paierez un peu plus pour l’édition Coca-Cola. La seule configuration disponible (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) vous coûtera 20 999 ₹ (environ 254 $ / 209 £). En comparaison, la version régulière commence à 18 999 ₹ (environ 230 $ / 189 £). Cependant, ce dernier démarre avec seulement 6 Go de RAM.

Il ne semble pas que l’un ou l’autre se rendra bientôt au Royaume-Uni et en Europe, bien que ce soit exclusif à l’Inde. Et à moins que vous ne soyez un super fan de Coca-Cola, vous serez mieux avec le Realme 10 Pro de toute façon.

