Realme a annoncé aujourd’hui le programme d’accès anticipé Realme UI 2.0 pour le X7 Pro en Inde. Realme UI 2.0 est basé sur Android 11, et ceux qui souhaitent l’essayer peuvent demander un accès anticipé en se rendant sur leur X7 Pro. Paramètres > Mise à jour logicielle menu, appuyez sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sur Version d’essai, puis sur Appliquer maintenant.

Une fois que vous avez soumis les informations requises et postulé pour le programme d’accès anticipé et que votre candidature est sélectionnée, vous recevrez la mise à jour sur votre X7 Pro. Mais avant de postuler, assurez-vous que votre X7 Pro exécute un logiciel avec la version de micrologiciel RMX2121PU_11.A.14. En outre, les places disponibles sont limitées, vous voudrez peut-être vous dépêcher si vous avez hâte de découvrir Android 11 et Realme UI 2.0 sur votre X7 Pro.

Il convient également de noter que la version d’accès anticipé présente des problèmes connus qui pourraient entraver l’expérience utilisateur, il est donc préférable de ne pas l’installer sur votre smartphone principal. Vous pouvez vous rendre sur le lien Source ci-dessous pour plus de détails.

La source