Realme annonce le programme Android 13 Open Beta pour Realme 9 Pro et 9 Pro+

Realme a annoncé le programme Android 13 Open Beta pour Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ en Inde afin de permettre à ses utilisateurs de découvrir Android 13 et Realme UI 3.0 avant le déploiement de la mise à jour stable.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au programme Android 13 Open Beta en accédant à leur Realme 9 Pro/9 Pro Plus’ Réglages > Mise à jour logicielle menu et en appuyant sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. Après cela, cliquez sur Version d’essai > Bêta ouverte > Appliquer maintenant et soumettre les détails requis. Vous recevrez la mise à jour bêta si votre candidature est approuvée.

Realme 9 Pro+ avec Realme 9 Pro

Cependant, il convient de mentionner que les versions bêta peuvent contenir des bogues qui entravent l’expérience utilisateur, il est donc préférable de les éviter sur un appareil principal. Si vous souhaitez toujours continuer, assurez-vous que votre Realme 9 Pro exécute le logiciel avec la version du micrologiciel RMX3471_11_A.42, RMX3471_11_A.43, RMX3471_11_A.44 ou RMX3471_11_A.45. Si vous êtes un utilisateur de Realme 9 Pro+, votre appareil doit avoir la version du micrologiciel RMX3392_11.A.12, RMX3392_11.A.13 ou RMX3392_11.A.14.

De plus, votre appareil doit disposer d’au moins 5 Go de stockage gratuit et de 60 % de batterie pour installer la mise à jour. Vous pouvez vous diriger vers les liens sources ci-dessous pour en savoir plus sur Android 13 Open Beta pour Realme 9 Pro et 9 Pro+.

Source 1, Source 2