La variante en cuir Realme GT 5G Bumblebee qui est apparue sur une affiche officielle plus tôt dans la journée a été présentée en avant-première lors du Mobile World Congress (MWC) en cours à Shanghai, en Chine.

Le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 phare de Qualcomm et sera doté d’un système de refroidissement VC en acier inoxydable pour une meilleure dissipation de la chaleur et des performances durables.

Realme affirme que la GT 5G est basée sur le concept des voitures de sport GT, et que la variante en cuir affichera un design en cuir bicolore utilisant deux types de matériaux différents. La bande noire sur le panneau arrière aura une finition brillante « piste de course », tandis que le reste du panneau sera recouvert d’un cuir vegan de deuxième génération amélioré ayant une texture plus délicate, une sensation de toucher plus douce et un meilleur effet de couleur.

Cependant, ce ne sera pas la première fois que Realme mettra sur le marché un smartphone avec du cuir végétalien. L’année dernière, la société a lancé le Realme 7 Pro SE Sun Kissed Leather Edition avec du cuir vegan. Vous pouvez lire notre article pratique sur Realme 7 Pro SE Sun Kissed Leather pour en savoir plus.

En plus de présenter en avant-première la GT 5G au MWC Shanghai (MWCS), Realme a également annoncé sa «stratégie double plateforme double phare», dans le cadre de laquelle la société lancera des produits phares sous deux séries différentes.

L’un sera alimenté par les puces phares de la série Snapdragon 8xx de Qualcomm et se concentrera sur l’aspect performances, tandis que l’autre aura le SoC 5G de la série Dimensity de MediaTek sous le capot et se concentrera sur la technologie des caméras.

Nous savons que le Realme GT 5G sera un produit phare de la performance, ayant le Snapdragon 888 SoC à la barre. Mais nous n’avons actuellement aucun détail sur le produit phare de la caméra de Realme.