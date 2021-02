Realme a commencé à taquiner son smartphone Realme Narzo 30 de nouvelle génération la semaine dernière grâce à une enquête sur son emballage. Désormais, un pronostiqueur notable a déclaré que la société chinoise allait lancer des accessoires de jeu aux côtés du nouveau smartphone. Parmi les accessoires de jeu, la rumeur dit que Realme lancerait une souris de jeu et un trackpad. Le pronostiqueur spécule que cela déclenche davantage de spéculations sur le premier ordinateur portable de Realme sur lequel la société travaillerait depuis longtemps. Notamment, Realme avait annoncé au début de cette année son intention d’élargir son portefeuille en Inde et dans le monde, sans en préciser les détails.

Le dernier développement vient du pronostiqueur Ishan Agarwal qui a partagé des détails sur Twitter. Dans un tweet, nous pouvons remarquer une souris et un tapis de souris de jeu sans fil avec la marque Realme. Il y a un troisième produit dans l’image, mais on ne sait pas ce qu’il pourrait être. Notamment, la souris de jeu sans fil ressemble beaucoup à la souris filaire Logitech G502 Hero. Realme a peut-être également collaboré avec une autre entreprise pour les accessoires de jeu. Pour le moment, les détails exacts du lancement des équipements de jeu Realme Narzo 30 ou Realme restent flous.

La semaine dernière, Realme a lancé une enquête sur son forum communautaire où la société a demandé aux fans de choisir leur design de boîte de vente Realme Narzo 30 préféré. La société avait ajouté une image sur la page de la communauté, qui contenait six boîtes de vente au détail Realme Narzo 30 dans différentes nuances. Tout cela a simplement déclenché des spéculations autour du lancement imminent du smartphone en Inde.

Pendant ce temps, un rapport suggère que la prochaine série Realme Narzo inclura la vanille Realme Narzo 30, Realme Narzo 30 Pro et Realme Narzo 30A – similaire à la série Realme Narzo 20. Notamment, le Realme Narzo 30 Pro aurait fait surface sur le site Web de TENAA avec le modèle RMX3161. Le site Web contenait également ses images présumées. Le Realme Narzo 30 Pro est conçu pour être livré avec un écran LCD de pouces et une batterie de 4880 mAh. Le site TENAA affirme également que le Realme Narzo 30 Pro prendra en charge la connectivité 5G et la connectivité double SIM. En outre, le smartphone est répertorié avec les mesures 162,5×74,8×8,8 mm.