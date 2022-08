Realme 9i 5G est enfin officiel, coûte moins de 200 $

Le Realme 9i 5G est enfin annoncé et c’est tout ce que nous attendions qu’il soit. Le nouveau smartphone est livré avec un chipset Dimensity 810, une grosse batterie et un design brillant, inspiré des CD de musique.

L’écran est un écran LCD de 6,6 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus. La résolution est de 1080p et Realme a fièrement annoncé que le panneau du 9i 5G prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation.

Le dos a trois caméras, regroupées dans le coin supérieur gauche. Le tireur principal est de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et un objectif 5P, tandis que les deux autres appareils photo sont un appareil photo portrait de 2 MP et un tireur macro de 2 MP pour des gros plans de 4 cm maximum. La caméra selfie est de 8 MP.











Fonctionnalités clés de Realme 9i 5G

Il a déjà été révélé que Realme 9i 5G avait une cellule d’alimentation de 5 000 mAh à l’intérieur, et il sera livré avec une prise en charge de la charge rapide de 18 W via un port USB-C. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm en bas. Le téléphone sort de la boîte avec Realme UI 3.0, basé sur Android 12.

En termes de performances, le téléphone prend en charge la double veille 5G, et le plateau de carte a également un emplacement désigné pour une micro SD pour étendre encore plus le stockage avec jusqu’à 2 To. La RAM peut être étendue jusqu’à 3 Go supplémentaires, en fonction de la RAM interne.

Le téléphone est annoncé comme le smartphone 5G le plus fin du segment, ce qui peut sembler être une sélection, mais il s’agit toujours d’un combiné de 8,1 mm d’épaisseur qui ne pèse que 187 grammes. Il est disponible en trois couleurs – Soulful Blue, Rocking Black et Metallica Gold – et oui, les noms sont également inspirés par la musique, pas seulement par le look.

Le Realme 9i 5G est disponible en deux combinaisons de mémoire – 4/64 Go et 6/128 Go. Les prix sont respectivement de 14 999 INR (188 $) et 16 999 INR (215 $), et les précommandes commencent le 24 août sur Realme.com, Flipkart et certains magasins hors ligne.