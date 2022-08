Realme 9i 5G arrive le 18 août, conception et spécifications révélées

Realme a lancé le Realme 9i en janvier avec le SoC Snapdragon 680, et sept mois plus tard, la société est prête à dévoiler sa variante 5G. Le Realme 9i 5G sera présenté le 18 août lors d’un événement en Inde qui débutera à 11h30, heure locale.

Realme fait la promotion du 9i 5G en tant que “The 5G Rockstar” et a partagé une affiche révélant sa conception et ses spécifications. Le smartphone sera alimenté par la puce Dimensity 810 et aura trois caméras sur le panneau arrière affichant Laser Light Design.

Le groove d’un secoueur de tête de tous les temps est ici ! Prépare-toi pour #The5GRockstarà venir bientôt pour faire vibrer votre monde🎸 Évaluez votre niveau d’excitation sur une échelle de OMG à OMGGGGG dans les commentaires ci-dessous. pic.twitter.com/stOFGtANYe – realme (@realmeIndia) 5 août 2022

Cependant, contrairement à son homologue 4G, les caméras arrière du Realme 9i 5G ne sont pas placées à l’intérieur d’un îlot de caméra, et en raison de la conception plate, elles semblent dépasser davantage. L’image confirme également la présence d’un bouton d’alimentation sur le cadre droit du 9i 5G, qui servira également de lecteur d’empreintes digitales.

Madhav Sheth de Realme nous a récemment annoncé que la société lancerait un smartphone 5G en Inde dans la catégorie 10 000 INR (126 $/123 €) à 15 000 INR (190 $/185 €), et on ne sait pas s’il faisait référence au Realme 9i. 5G ou un autre téléphone. Pour référence, le 9i 4G commence actuellement à 13 499 INR (170 $/165 €) et monte à 15 999 INR (202 $/197 €).

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Realme 9i 5G dans les jours précédant l’événement de lancement.