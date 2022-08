Realme 9 : Tout ce que vous devez savoir

Realme déploie régulièrement sa dernière gamme de smartphones économiques, avec six téléphones officiels à ce jour dans la gamme Realme 9 – et un septième en route.

Les téléphones offrent une gamme impressionnante d’options budgétaires avec quelques fonctionnalités uniques et des spécifications étonnamment puissantes, bien que tous les modèles ne soient pas disponibles sur tous les marchés.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Realme 9.

Quand les téléphones Realme 9 sortent-ils ?

Realme a lancé les Realme 9, 9 5G, 9i, 9 Pro et 9 Pro + en Europe et en Asie et vous pouvez les acheter maintenant, y compris au Royaume-Uni et en Inde. Il convient de noter que les versions européenne et indienne du 9 5G offrent en fait des spécifications différentes, que nous expliquerons plus tard.

Un autre téléphone – le Realme 9 5G SE – a également été lancé en Inde, mais n’a pas été mis en vente ailleurs. Il sera bientôt rejoint par le Realme 9i 5G, dont le lancement est confirmé en Inde le 18 aoûtmais nous ne savons pas s’il arrivera ailleurs ou non.

Comme pour les versions précédentes, il semble peu probable que les clients américains puissent acheter l’un des appareils Realme 9, sauf en important.

Realme a également lancé à l’échelle mondiale les produits phares Realme GT 2 et GT 2 Pro, qui sont disponibles sur des marchés similaires.

Combien coûtent les téléphones Realme 9 ?

Avec six modèles à ce jour, il existe une gamme de prix dans la série Realme 9. Donc, pour simplifier les choses, voici les prix de départ de chaque téléphone dans les devises que nous connaissons jusqu’à présent :

Pour en savoir plus sur les endroits où acheter les téléphones, consultez notre guide des meilleures offres Realme 9 que nous avons trouvées.

Qu’en est-il des spécifications et de la conception du Realme 9 ?

Jusqu’à présent, la gamme Realme 9 comprend six modèles, que nous examinerons chacun séparément, tandis que nous avons également quelques détails sur le 9i 5G.

Realme 9

Commençons par le Realme 9 régulier, même s’il s’agissait en fait du sixième à être annoncé.

L’écran 90Hz est un AMOLED, avec un scanner d’empreintes digitales à l’écran – dans ce cas, qui sert également de scanner de fréquence cardiaque.

Le chipset est un Qualcomm Snapdragon 680, tandis que la RAM monte jusqu’à 8 Go et la charge est de 33 W. Inévitablement, il est plafonné à 4G, ce qui est le compromis que vous faites pour des spécifications améliorées ailleurs par rapport au 9 5G.

La caméra semble également impressionnante. Il dispose d’un appareil photo principal de 108Mp alimenté par le capteur ISOCELL HM6 de Samsung – apparaissant dans ce téléphone avant qu’il n’apparaisse réellement dans tous les combinés Samsung – ainsi qu’un macro et un ultra large.

C’est aussi un téléphone assez mince, seulement 7,99 mm d’épaisseur et pesant 178 g. Il est lancé en trois couleurs : Sunburst Gold, Stargaze White et Meteor Black.

Écran AMOLED FHD+ 90 Hz de 6,5 pouces

Muflier 680

6/8 Go de RAM

128 Go de stockage

Caméra arrière: 108Mp, appareil photo principal f/1.8 Caméra ultra large 8Mp, f/2.2 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.5

Batterie 5000mAh

Charge 33W

4G

Android 12 avec Realme UI 3.0

160,2 x 73,3 x 8 mm

178g

Realme 9 5G (Europe)

Juste pour garder les choses confuses, il existe deux versions différentes du Realme 9 5G : une pour l’Europe et une pour l’Inde. Regardons d’abord la version européenne.

Ce téléphone est en fait très différent du Realme 9 standard, abandonnant les spécifications à tous les niveaux en échange de l’installation de la 5G sans augmentation de prix (en fait, le modèle 5G est légèrement moins cher sur certains marchés européens).

L’European 9 5G arbore un Qualcomm Snapdragon 695, qui alimente un écran plus grand de 6,6 pouces – cela passe à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais n’est que LCD plutôt qu’OLED.

La charge tombe à 18 W, tandis que la caméra offre un capteur de plomb de 50 Mp, soutenu par deux capteurs monochromes et macro de 2 Mp.

Écran LCD IPS FHD + 120 Hz de 6,6 pouces

Muflier 695

4 Go de RAM

Stockage 64/128 Go

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 Appareil photo monochrome 2Mp, f/2.4 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.1

Batterie 5000mAh

Charge 18W

5G

Android 12 avec Realme UI 3.0

164,3 x 75,6 x 8,5 mm

191g

Realme 9 5G (Inde)

L’Indian 9 5G est un téléphone assez différent.

Curieusement, il est presque identique au Realme 8 5G de l’année dernière, avec essentiellement la même conception et les mêmes composants, à l’exception d’une mise à niveau du chipset principal.

Bien qu’il inclue la 5G, il est autrement pire que le Realme 9 ordinaire, qui est ce que vous sacrifiez pour obtenir la 5G.

Fait révélateur, il est également livré avec le logiciel Android 11.

Écran ACL FHD+ 90 Hz de 6,5 pouces

Dimension 810

4/6 Go de RAM

Stockage 64/128 Go

Caméra arrière: 48Mp, appareil photo principal f/1.8 Caméra macro 2Mp, f/2.4 Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.1

Batterie 5000mAh

Charge 18W

5G

Android 11 avec Realme UI 2.0

162,6 x 74,8 x 8,5 mm

188g

Realme 9 5G SE

Le 9 5G SE – qui signifie « Speed ​​Edition » – se situe à l’extrémité supérieure de la gamme et est en fait plus puissant (et plus cher) que le 9 Pro.

Jusqu’à présent, c’est le seul téléphone qui semble ne pas être lancé du tout en Europe.

Propulsé par le chipset Snapdragon 778G, il dispose également d’un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, ce qui pourrait en faire une option populaire pour les jeux.

L’appareil photo 48Mp est un peu rétrogradé par rapport au Pro, c’est pourquoi certains acheteurs pourraient opter pour ce téléphone à la place.

Écran ACL FHD+ 144 Hz de 6,6 pouces

Muflier 778G

6/8 Go de RAM

128 Go de stockage

Caméra arrière: 48Mp, appareil photo principal f/1.8 Caméra macro 2Mp, f/2.4 Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.1

Batterie 5000mAh

Charge 30W

5G

Android 11 avec Realme UI 2.0

164,4 x 75,8 x 8,5 mm

199g

Realme 9i

Le 9i est le téléphone d’entrée de gamme de la gamme et a été le premier à être annoncé.

La conception du téléphone est simple et assez sobre par rapport aux normes habituelles de Realme – aucun logo géant ou bande de course à trouver. Il est disponible dans le bleu ci-dessus ou dans une version noire encore plus simple.

Le Realme 9i dispose d’un chipset Snapdragon 680 associé à 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. L’écran est un écran LCD FHD + IPS de 6,6 pouces qui peut gérer des taux de rafraîchissement de 30 Hz à 90 Hz.

Côté caméra, on retrouve une caméra selfie de 16Mp et une triple caméra arrière : une caméra principale de 50Mp, f/1.8 avec une paire de capteurs de 2Mp – un macro et l’autre monochrome.

Enfin, vous obtenez une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 33 W. Il exécute Android 11 prêt à l’emploi.

Voici les spécifications complètes :

Écran LCD IPS FHD + 90 Hz de 6,6 pouces

Muflier 680

6 Go de RAM

128 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.8 Caméra macro 2Mp, f/2.4 Appareil photo monochrome 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.1

Batterie 5000mAh

Charge 33W

Android 11 avec Realme UI 2.0

164,4 x 75,7 x 8,4 mm

190g

Realme 9i 5G

La version 5G du 9i est le seul téléphone sur lequel nous n’avons pas encore tous les détails. Nous en saurons plus bientôt cependant, avec un lancement en cours.

Realme a cependant déjà taquiné quelques détails. D’une part, nous pouvons voir le design du téléphone, dans une finition Metallic Gold avec un design d’appareil photo différent du reste de la gamme.

Nous savons également qu’il sera alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 810 5G, mais c’est tout pour le moment.

Realme 9 Pro

Le 9 Pro est plus excitant. Cela commence par le design, qui est essentiellement identique au 9 Pro+.

Il s’agit de la couleur du héros – appelée “Sunrise Blue” – qui présente une technologie que Realme appelle un “Light Shift Design”. Cela ressemble au verre à changement de couleur que nous avons déjà vu cette année dans la série Vivo V23, et dans ce cas, le téléphone bleu deviendra rouge lorsqu’il est exposé au soleil ou à la lumière ultraviolette, revenant au bleu lorsqu’il est hors de la lumière.

Vous pouvez voir le design qui change de couleur en mouvement dans cette courte vidéo promotionnelle partagée par Realme :

Le téléphone est également disponible en Midnight Black et Aurora Green, qui sont des couleurs plus simples, sans la technologie de changement de lumière.

À l’intérieur, le 9 Pro est alimenté par un chipset Snapdragon 695, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’écran est un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait un téléphone assez gros – mais cela laisse de la place pour une batterie de 5000 mAh et une charge de 33 W.

Enfin, la configuration de la caméra arrière se compose d’un objectif principal de 64Mp plus un ultra-large de 8Mp et d’un troisième objectif de 2Mp.

En ce qui concerne les logiciels, la série Realme 9 Pro est lancée avec RealmeUI 3.0, qui est à son tour basé sur Android 12.

Voici les spécifications complètes :

Écran LCD IPS FHD + 120 Hz de 6,6 pouces

Muflier 695

6/8 Go de RAM

128 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 64Mp, f/1.8 Caméra ultra large 8Mp, f/2.2 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.1

Batterie 5000mAh

Charge 33W

5G

Android 12 avec Realme UI 3.0

164,3 x 75,6 x 8,5 mm

195g

Realme 9 Pro+

Le 9 Pro + ressemble à la surface, mais en dessous, il a quelques cloches et sifflets supplémentaires. Nous avons en fait examiné le 9 Pro+, alors lisez-le si vous voulez savoir ce que nous pensons du téléphone.

Il existe quelques différences clés par rapport au 9 Pro. D’une part, assez étrangement, c’est un peu plus petit. L’écran ne mesure que 6,4 pouces et tombe également à un taux de rafraîchissement de 90 Hz – mais pour compenser cela, il s’agit d’un panneau AMOLED, qui vous offre à la fois un scanner d’empreintes digitales à l’écran et, curieusement, la possibilité de l’utiliser comme tracker de fréquence cardiaque .

Le téléphone dans son ensemble est également plus petit et plus léger en raison de l’affichage plus petit, bien que cela conduise alors à une batterie plus petite de 4500 mAh. La charge est cependant plus rapide à 60W.

Le 9 Pro + utilise un chipset MediaTek Dimensity 920, qui est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La triple caméra arrière est similaire, mais avec une mise à niveau majeure : l’objectif principal utilise le capteur Sony IMX766 de 50Mp, ainsi que la stabilisation optique d’image (OIS) – la même configuration utilisée avec beaucoup d’effet dans le OnePlus Nord 2, notre milieu de gamme préféré actuel. téléphone de gamme.

Voici les spécifications complètes :

Écran AMOLED FHD+ 90 Hz de 6,4 pouces

Dimension 920

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage

Caméra arrière: 50Mp, f/1.8, appareil photo principal OIS Caméra ultra large 8Mp, f/2.2 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 16Mp, f/2.4

Batterie 4500mAh

Charge 60W

5G

Android 12 avec Realme UI 3.0

160,2 x 73,3 x 8 mm

182g

