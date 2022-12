Realme 9 Pro et 9i 5G reçoivent la mise à jour Realme UI 4.0 basée sur Android 13, X7 Max obtient une version bêta ouverte

Realme a publié la mise à jour Realme UI 4.0 basée sur Android 13 pour Realme 9i 5G et Realme 9 Pro en Inde. Il est déployé auprès de 15 % du nombre total d’utilisateurs des deux smartphones, et un déploiement plus large commencera d’ici la fin décembre.

La mise à jour Realme UI 4.0 pour le 9 Pro a la version de firmware RMX3471_11.C.08. Le micrologiciel du 9i 5G est également répertorié avec la version RMX3471_11.C.08, ce qui est probablement une faute de frappe.

Si vous êtes un utilisateur Realme 9i 5G, assurez-vous que votre smartphone exécute le firmware avec la version RMX3612_11.C.04 pour recevoir la mise à jour Realme UI 4.0. Le Realme 9 Pro doit exécuter RMX3471_11.A.47, RMX3471_11.A.45, RMX3471_11.A.43 ou RMX3471_11.A.41.

Les journaux des modifications des mises à jour de Realme UI 4.0 pour Realme 9i 5G et Realme 9 Pro sont les mêmes. Vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous pour plus de détails et vous diriger par ici pour lire notre revue Realme UI 4.0.







Journal des modifications de la mise à jour Realme UI 4.0 pour Realme 9i 5G et Realme 9 Pro

En plus de publier la mise à jour Realme UI 4.0 pour les Realme 9i 5G et 9 Pro, Realme a également annoncé le programme bêta ouvert Realme UI 4.0 pour le Realme X7 Max en Inde, qui a reçu la mise à jour stable Realme UI 3.0 basée sur Android 12 quelques il y a des mois.

Vous pouvez vous diriger vers le troisième lien source ci-dessous si vous souhaitez installer la version bêta de Realme UI 4.0 sur votre Realme X7 Max. Mais rappelez-vous que les versions bêta peuvent contenir des bogues qui entravent l’expérience utilisateur, il est donc préférable de les éviter sur les smartphones principaux.

Source 1, Source 2, Source 3