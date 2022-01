Realme 9 Pro et 9 Pro + seront apparemment lancés le 15 février

Les prochains 9 Pro et 9 Pro + de Realme ont fui à gauche et à droite au cours des dernières semaines, mais ils ne sont toujours pas officiels. Cela, cependant, semble heureusement sur le point de changer, mais pas dans les prochains jours.

Au lieu de cela, selon une affiche récemment divulguée, le dévoilement du duo de milieu de gamme devrait avoir lieu le 15 février. C’est encore plus de deux semaines, et à ce moment-là, nous aurons probablement vu beaucoup plus de fuites à propos de ces deux-là.

Pour ce que ça vaut, cette date n’a pas été confirmée par Realme, du moins pas encore. Espérons que cela arrive dans un avenir proche.

Le Realme 9 Pro devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 695 (par coïncidence ou non, tout comme le Redmi Note 11 Pro 5G récemment révélé), tandis que le Pro + devrait aller avec le MediaTek Dimensity 920. Le Pro devrait avoir un 5 000 batterie mAh avec une charge rapide de 33 W, alors que le Pro + aurait respectivement 4 500 mAh et 65 W.

Curieusement, on a dit que le Pro+ arborait un écran plus petit (6,43″ contre 6,59″) ainsi qu’un taux de rafraîchissement inférieur (90 Hz contre 120 Hz), ce qui nous fait nous demander ce qu’il y a de si « + » après tout , mis à part le fait que seul il obtiendra OIS pour la caméra principale. Là encore, peut-être que les fuites ont confondu les deux – avec des noms si similaires, ce n’est pas une impossibilité.