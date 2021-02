Realme 8 series entrant avec caméra 108MP

Moins de cinq mois après l’annonce de sa marque Realme 7, le PDG, Madhav Sheth, a commencé à taquiner son successeur – le Realme 8. La nouvelle provient d’une paire de tweets de l’exécutif qui décrivent un # InfiniteLeapWith8 et, plus intéressant encore, un appareil photo 108MP. Nous n’obtenons pas plus de détails sur la nouvelle série Realme 8, bien qu’il soit sûr de supposer que ce sera le premier smartphone Realme avec un capteur 108MP.

Le travail ne s’arrête jamais à #vrai moi. Je travaille déjà sur # InfiniteLeapWith8! RT et répondez avec ce que vous pensez qu’il s’agit. pic.twitter.com/RmJiCocTgf – Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 24 février 2021

Basé sur des rumeurs qui circulent, le Realme 8 sera alimenté par le Dimensity 720 de MediaTek associé à 8 Go de RAM. Le téléphone devrait également offrir un écran à taux de rafraîchissement élevé et devrait démarrer Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus. Si nous voulons passer par la série Realme 7 de l’année dernière, nous pouvons nous attendre à un Realme 8 accompagné d’une variante Pro.

Nous serons à l’affût de plus d’indices concernant la série Realme 8, alors restez à l’écoute.