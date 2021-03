La marque chinoise de smartphones Realme a enfin lancé sa série de smartphones Realme 8, dont les Realme 8 et Realme 8 Pro. La série Realme 8 est le successeur de la série Realme 7. Le Realme 8 et le Realme 8 Pro, certains avec quatre caméras arrière et des écrans Full HD + Super AMOLED. Le Realme 8 a été lancé en deux variantes de couleur, tandis que le Realme 8 Pro propose trois options de couleur. Le Realme 8 Pro a été proposé au prix de Rs 17 999 et plus pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 128 Go et de Rs 19 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. Le vanilla Realme 8, quant à lui, a été lancé au prix de Rs 14999 pour la configuration de stockage 4 Go de RAM + 128 Go, Rs 15999 pour l’option de stockage 6 Go de RAM + 128 Go et Rs 16999 pour le 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. une variante. Les smartphones iront sur la bière en Inde aujourd’hui à 12 heures (midi) via Flipkart, le site Web de Realme India et d’autres magasins hors ligne. Les offres de vente comprennent une réduction de 10% sur les transactions par carte de crédit ICICI Bank et EMI.

Parallèlement au Realme 8 et au Realme 8 Pro, l’entreprise a également lancé la Realme Smart Scale qui comprend 16 mesures de santé telles que la fréquence cardiaque, l’indice de masse corporelle, la masse musculaire, le taux de graisse, etc. La Realme Smart Scale a été lancée au prix de Rs 1 999 et sera mise en vente à partir du 30 mars à midi (midi) via Amazon, Flipkart, le site Web de Realme India. Realme a également présenté une ampoule intelligente Realme qui prend en charge 16 millions de couleurs et est disponible en options d’alimentation 9W et 12W. L’ampoule intelligente Realme sera mise en vente à partir du 30 mars et coûtera Rs 799 pour la variante 9W et Rs 999 pour la variante 12W.

SPÉCIFICATIONS REALME 8 PRO

Le Realme 8 Pro est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec 1000 nits de luminosité maximale et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Sous le capot, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon 720G avec GPU Adreno 618. Le SoC Snapdragon 720G est associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui est extensible via un emplacement pour carte microSD. Il existe une batterie de 4500 mAh sur le Realme 8 Pro avec prise en charge de la charge rapide de 65 W.

En termes d’optique, le Realme 8 Pro est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite un capteur principal Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels, un jeu de tir grand angle de 8 mégapixels, un jeu de tir macro de 2 mégapixels et un jeu de tir monochrome de 2 mégapixels. . À l’avant, le Realme 8 Pro est livré avec un jeu de tir Sony IMX471 de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

SPÉCIFICATIONS REALME 8

Le Realme 8 dispose du même écran de 6,4 pouces que le Realme 8 Pro. Le smartphone est alimenté par un chipset MediaTek Helo G95 et un GPU Mali-G76 MC4 couplé avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.1 qui est extensible via un emplacement pour carte microSD dédié. Le Realme 8 dispose d’une batterie plus grande de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W.

La caméra arrière du Realme 8 est également une unité à quatre caméras, qui abrite un capteur principal de 64 mégapixels, un tireur grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un dos de 2 mégapixels et un appareil photo blanc. À l’avant, le Realme 8 possède la même caméra frontale Sony IMX471 de 16 mégapixels.