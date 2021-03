Les lancements de smartphones ne montrent aucun signe de ralentissement. Realme est le dernier fabricant à dévoiler un nouveau matériel, la société dévoilant ses nouveaux téléphones de la série 8 lors d’un événement virtuel en Inde. Cependant, avec seulement le Realme 8 Pro arrivant au Royaume-Uni au lancement, ce sera notre objectif ici.

Sans aucun doute, la spécification principale est un nouvel appareil photo principal de 108 Mpx – la même résolution que le Galaxy S21 Ultra de Samsung, Realme affirmant qu’il a un effet transformateur sur l’expérience de la photographie. Il permet un binning de pixels 9 en 1, où neuf pixels adjacents sont combinés pour former une image de 12 Mpx de meilleure qualité.

Le vivaneau 108Mp n’est que l’une des quatre caméras arrière, avec un ultra-large 8Mp et une macro 2Mp rejoint par le nouveau capteur noir et blanc 2Mp. Il n’y a pas de place pour un téléobjectif dédié, bien que Realme affirme que sa fonction de « zoom intégré au capteur » peut produire de meilleures images que le zoom optique 3x dans certaines circonstances.

Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie de 16 Mpx – c’est plus bas sur le papier que le Realme 7 Pro de 2020, bien que le nombre de mégapixels ne garantisse pas toujours une meilleure image. De plus amples détails sur les caméras des 8 Pro ont été révélés lors d’un événement début mars, dont les détails peuvent être trouvés ici.

Cette caméra frontale est positionnée au-dessus d’un panneau OLED Full HD + (2400 x 1080) de 6,4 pouces – le même que nous avons vu l’année dernière. Il reste à 60 Hz, bien que de nombreux téléphones autour de ce prix prennent désormais en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. Cependant, il existe une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz, ce qui devrait contribuer à la fluidité pendant le jeu.

Les internes n’ont pas non plus vu de mises à niveau notables. Le 8 Pro est toujours alimenté par le chipset Snapdragon 720G de Qualcomm, aux côtés de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage sur la seule configuration disponible au Royaume-Uni. Les performances étaient une force clé du Realme 7 Pro, mais il aurait été bien d’inclure une puce capable de prendre en charge la 5G.







Image: Realme



Une batterie de 4500 mAh est identique à l’année dernière, bien que les vitesses de charge semblent avoir subi une dégradation. Realme affirme que la charge « Super Dart » 50W du 8 Pro peut vous faire passer de 0 à 100% en seulement 47 minutes, bien que ce soit plus lent que les 34 minutes du 7 Pro avec son adaptateur 65W. Vraisemblablement, le changement a été apporté pour protéger la santé à long terme de la batterie tout en réduisant les coûts. Il n’y a pas de chargement sans fil, cependant.

Le téléphone est maintenant légèrement plus fin (8,1 mm) et plus léger (176 g), bien que Realme’s Le slogan « Dare to Leap » est inscrit dans le dos des quatre couleurs options: Bleu infini, Noir infini, Noir punk et jaune lumineux.

Il n’y a qu’une seule configuration disponible à nouveau au Royaume-Uni – 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 256 Go) – pour 279 £ / 299 €. Le 8 Pro est maintenant disponible en pré-commande via le site britannique de Realme et Amazon, avant d’être officiellement mis en vente à partir du 31 mars.

Un Realme 8 plus abordable a également été lancé, mais cet appareil n’est pas disponible au Royaume-Uni au moment du lancement. En savoir plus sur les deux téléphones dans notre guide de la série Realme 8.

Consultez notre guide des meilleurs téléphones Realme pour voir où ils s’intègrent dans la gamme existante de la société et les meilleurs téléphones de milieu de gamme pour voir à quoi ils vont faire face.